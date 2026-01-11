SignauxSections
Ahmed Rahmani

Gold Empire Signals

Ahmed Rahmani
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -15%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
42 (53.16%)
Perte trades:
37 (46.84%)
Meilleure transaction:
1 144.26 USD
Pire transaction:
-223.02 USD
Bénéfice brut:
4 934.64 USD (89 952 pips)
Perte brute:
-1 423.15 USD (8 356 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (2 028.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 028.01 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
99.19%
Charge de dépôt maximale:
1.91%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
6.40
Longs trades:
78 (98.73%)
Courts trades:
1 (1.27%)
Facteur de profit:
3.47
Rendement attendu:
44.45 USD
Bénéfice moyen:
117.49 USD
Perte moyenne:
-38.46 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-357.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-454.21 USD (4)
Croissance mensuelle:
450.23%
Prévision annuelle:
5 462.75%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.28 USD
Maximal:
549.08 USD (13.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.25% (396.80 USD)
Par fonds propres:
0.67% (12.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 3.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 82K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 144.26 USD
Pire transaction: -223 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 028.01 USD
Perte consécutive maximale: -357.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ce bot de signaux XAUUSD (Or) utilise un stop loss fixe de 11 pips et vise des configurations à fort ratio risque/rendement de 10RR à 20RR.
Il n’y a pas de take profit fixe  à la place, le bot déplace dynamiquement le stop loss afin de sécuriser les profits à mesure que le prix évolue dans le sens de la position.

La stratégie est conçue pour capter le fort momentum du marché de l’or, tout en protégeant le capital et en maximisant les trades gagnants.
Elle met l’accent sur des entrées précises, une gestion du risque disciplinée et le fait de laisser courir les profits.


Aucun avis
2026.01.12 00:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
