|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|82K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Ce bot de signaux XAUUSD (Or) utilise un stop loss fixe de 11 pips et vise des configurations à fort ratio risque/rendement de 10RR à 20RR.
Il n’y a pas de take profit fixe à la place, le bot déplace dynamiquement le stop loss afin de sécuriser les profits à mesure que le prix évolue dans le sens de la position.
La stratégie est conçue pour capter le fort momentum du marché de l’or, tout en protégeant le capital et en maximisant les trades gagnants.
Elle met l’accent sur des entrées précises, une gestion du risque disciplinée et le fait de laisser courir les profits.
