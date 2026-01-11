Этот сигнальный бот для XAUUSD (золото) использует фиксированный стоп-лосс 11 пунктов и нацелен на сделки с высоким соотношением риск/прибыль от 10RR до 20RR.

Фиксированного тейк-профита нет — вместо этого бот динамически перемещает стоп-лосс, фиксируя прибыль по мере движения цены в направлении сделки.

Стратегия разработана для захвата сильного импульса на рынке золота, при этом обеспечивая защиту капитала и максимизацию прибыльных сделок.

Основной упор делается на точные входы, строгий риск-менеджмент и удержание прибыли.