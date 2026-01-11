СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Empire Signals
Ahmed Rahmani

Gold Empire Signals

Ahmed Rahmani
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -15%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
42 (53.16%)
Убыточных трейдов:
37 (46.84%)
Лучший трейд:
1 144.26 USD
Худший трейд:
-223.02 USD
Общая прибыль:
4 934.64 USD (89 952 pips)
Общий убыток:
-1 423.15 USD (8 356 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (2 028.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 028.01 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
99.19%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.40
Длинных трейдов:
78 (98.73%)
Коротких трейдов:
1 (1.27%)
Профит фактор:
3.47
Мат. ожидание:
44.45 USD
Средняя прибыль:
117.49 USD
Средний убыток:
-38.46 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-357.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-454.21 USD (4)
Прирост в месяц:
450.23%
Годовой прогноз:
5 462.75%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.28 USD
Максимальная:
549.08 USD (13.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.25% (396.80 USD)
По эквити:
0.67% (12.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 3.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 82K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 144.26 USD
Худший трейд: -223 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 028.01 USD
Макс. убыток в серии: -357.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Этот сигнальный бот для XAUUSD (золото) использует фиксированный стоп-лосс 11 пунктов и нацелен на сделки с высоким соотношением риск/прибыль от 10RR до 20RR.
Фиксированного тейк-профита нет — вместо этого бот динамически перемещает стоп-лосс, фиксируя прибыль по мере движения цены в направлении сделки.

Стратегия разработана для захвата сильного импульса на рынке золота, при этом обеспечивая защиту капитала и максимизацию прибыльных сделок.
Основной упор делается на точные входы, строгий риск-менеджмент и удержание прибыли.


Нет отзывов
2026.01.12 00:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
