|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|3.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|76K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Este bot de sinais para XAUUSD (Ouro) utiliza um stop loss fixo de 11 pips e busca operações com relação risco/retorno de 10RR a 20RR.
Não há take profit fixo; em vez disso, o bot move dinamicamente o stop loss para proteger os lucros conforme o preço avança a favor da operação.
A estratégia foi desenvolvida para capturar forte momentum no mercado de ouro, ao mesmo tempo em que protege o capital e maximiza as operações vencedoras.
O foco está em entradas precisas, gestão de risco disciplinada e deixar os lucros correrem.
