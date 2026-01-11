Este bot de sinais para XAUUSD (Ouro) utiliza um stop loss fixo de 11 pips e busca operações com relação risco/retorno de 10RR a 20RR.

Não há take profit fixo; em vez disso, o bot move dinamicamente o stop loss para proteger os lucros conforme o preço avança a favor da operação.

A estratégia foi desenvolvida para capturar forte momentum no mercado de ouro, ao mesmo tempo em que protege o capital e maximiza as operações vencedoras.

O foco está em entradas precisas, gestão de risco disciplinada e deixar os lucros correrem.