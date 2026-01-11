SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold Empire Signals
Ahmed Rahmani

Gold Empire Signals

Ahmed Rahmani
14 semanas
crescimento desde 2025 -19%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
41 (52.56%)
Negociações com perda:
37 (47.44%)
Melhor negociação:
1 144.26 USD
Pior negociação:
-223.02 USD
Lucro bruto:
4 823.32 USD (84 381 pips)
Perda bruta:
-1 423.15 USD (8 356 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (2 028.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 028.01 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
99.19%
Depósito máximo carregado:
1.91%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.19
Negociações longas:
77 (98.72%)
Negociações curtas:
1 (1.28%)
Fator de lucro:
3.39
Valor esperado:
43.59 USD
Lucro médio:
117.64 USD
Perda média:
-38.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-357.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-454.21 USD (4)
Crescimento mensal:
420.04%
Previsão anual:
5 096.44%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.28 USD
Máximo:
549.08 USD (13.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.25% (396.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.67% (12.80 USD)

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 76K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 144.26 USD
Pior negociação: -223 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 028.01 USD
Máxima perda consecutiva: -357.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Este bot de sinais para XAUUSD (Ouro) utiliza um stop loss fixo de 11 pips e busca operações com relação risco/retorno de 10RR a 20RR.
Não há take profit fixo; em vez disso, o bot move dinamicamente o stop loss para proteger os lucros conforme o preço avança a favor da operação.

A estratégia foi desenvolvida para capturar forte momentum no mercado de ouro, ao mesmo tempo em que protege o capital e maximiza as operações vencedoras.
O foco está em entradas precisas, gestão de risco disciplinada e deixar os lucros correrem.


2026.01.12 00:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
