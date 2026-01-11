Este bot de señales para XAUUSD (Oro) utiliza un stop loss fijo de 11 pips y busca configuraciones con una relación riesgo/beneficio de 10RR a 20RR.

No tiene take profit fijo; en su lugar, el bot mueve dinámicamente el stop loss para asegurar ganancias a medida que el precio avanza a favor de la operación.

La estrategia está diseñada para capturar fuerte impulso en el mercado del oro, protegiendo el capital y maximizando las operaciones ganadoras.

Se enfoca en entradas precisas, gestión de riesgo disciplinada y dejar correr las ganancias.