Ahmed Rahmani

Gold Empire Signals

Ahmed Rahmani
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -11%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
43 (53.75%)
Transacciones Irrentables:
37 (46.25%)
Mejor transacción:
1 144.26 USD
Peor transacción:
-223.02 USD
Beneficio Bruto:
5 014.66 USD (93 957 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 423.15 USD (8 356 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (2 028.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 028.01 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
99.19%
Carga máxima del depósito:
1.91%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
6.54
Transacciones Largas:
79 (98.75%)
Transacciones Cortas:
1 (1.25%)
Factor de Beneficio:
3.52
Beneficio Esperado:
44.89 USD
Beneficio medio:
116.62 USD
Pérdidas medias:
-38.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-357.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-454.21 USD (4)
Crecimiento al mes:
471.92%
Pronóstico anual:
5 725.98%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.28 USD
Máxima:
549.08 USD (13.56%)
Reducción relativa:
De balance:
38.25% (396.80 USD)
De fondos:
0.67% (12.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 144.26 USD
Peor transacción: -223 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2 028.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -357.29 USD

Este bot de señales para XAUUSD (Oro) utiliza un stop loss fijo de 11 pips y busca configuraciones con una relación riesgo/beneficio de 10RR a 20RR.
No tiene take profit fijo; en su lugar, el bot mueve dinámicamente el stop loss para asegurar ganancias a medida que el precio avanza a favor de la operación.

La estrategia está diseñada para capturar fuerte impulso en el mercado del oro, protegiendo el capital y maximizando las operaciones ganadoras.
Se enfoca en entradas precisas, gestión de riesgo disciplinada y dejar correr las ganancias.


No hay comentarios
2026.01.12 00:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
