- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
78
盈利交易:
41 (52.56%)
亏损交易:
37 (47.44%)
最好交易:
1 144.26 USD
最差交易:
-223.02 USD
毛利:
4 823.32 USD (84 381 pips)
毛利亏损:
-1 423.15 USD (8 356 pips)
最大连续赢利:
7 (2 028.01 USD)
最大连续盈利:
2 028.01 USD (7)
夏普比率:
0.34
交易活动:
99.19%
最大入金加载:
1.91%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 小时
采收率:
6.19
长期交易:
77 (98.72%)
短期交易:
1 (1.28%)
利润因子:
3.39
预期回报:
43.59 USD
平均利润:
117.64 USD
平均损失:
-38.46 USD
最大连续失误:
9 (-357.29 USD)
最大连续亏损:
-454.21 USD (4)
每月增长:
420.04%
年度预测:
5 096.44%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
6.28 USD
最大值:
549.08 USD (13.56%)
相对跌幅:
结余:
38.25% (396.80 USD)
净值:
0.67% (12.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|
|
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|3.4K
|
|
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|76K
|
|
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 144.26 USD
最差交易: -223 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 028.01 USD
最大连续亏损: -357.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
该 XAUUSD（黄金）信号机器人 使用 固定 11 点止损，目标是 10RR 至 20RR 的高风险回报交易。
没有固定止盈，机器人会随着价格朝交易方向运行，动态移动止损以锁定利润。
该策略旨在捕捉 黄金市场的强劲动能，同时 保护资金并最大化盈利交易。
核心重点是 精准入场、严格的风险管理，以及让利润持续增长。
