経済成長率はどうやって計算するのですか？
トレード:
79
利益トレード:
42 (53.16%)
損失トレード:
37 (46.84%)
ベストトレード:
1 144.26 USD
最悪のトレード:
-223.02 USD
総利益:
4 934.64 USD (89 952 pips)
総損失:
-1 423.15 USD (8 356 pips)
最大連続の勝ち:
7 (2 028.01 USD)
最大連続利益:
2 028.01 USD (7)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
99.19%
最大入金額:
1.91%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
6.40
長いトレード:
78 (98.73%)
短いトレード:
1 (1.27%)
プロフィットファクター:
3.47
期待されたペイオフ:
44.45 USD
平均利益:
117.49 USD
平均損失:
-38.46 USD
最大連続の負け:
9 (-357.29 USD)
最大連続損失:
-454.21 USD (4)
月間成長:
450.23%
年間予想:
5 462.75%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.28 USD
最大の:
549.08 USD (13.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.25% (396.80 USD)
エクイティによる:
0.67% (12.80 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|82K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
この XAUUSD（ゴールド）シグナルボット は、固定11ピップのストップロスを使用し、10RR〜20RR の高いリスクリワード比を狙います。
固定のテイクプロフィットはなく、価格が有利な方向に進むにつれて ストップロスを動的に移動し、利益を確保します。
この戦略は、ゴールド市場の強いモメンタムを捉えながら、資金を保護し、勝ちトレードを最大化するよう設計されています。
精密なエントリー、厳格なリスク管理、利益を伸ばすことに重点を置いています。
