- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|82K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Questo bot di segnali XAUUSD (Oro) utilizza uno stop loss fisso di 11 pip e punta a operazioni con un rapporto rischio/rendimento da 10RR a 20RR.
Non è previsto un take profit fisso; il bot sposta dinamicamente lo stop loss per proteggere i profitti man mano che il prezzo si muove a favore dell’operazione.
La strategia è progettata per catturare un forte momentum sul mercato dell’oro, proteggendo il capitale e massimizzando le operazioni vincenti.
Si concentra su ingressi precisi, gestione del rischio disciplinata e lasciare correre i profitti.
