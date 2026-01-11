Questo bot di segnali XAUUSD (Oro) utilizza uno stop loss fisso di 11 pip e punta a operazioni con un rapporto rischio/rendimento da 10RR a 20RR.

Non è previsto un take profit fisso; il bot sposta dinamicamente lo stop loss per proteggere i profitti man mano che il prezzo si muove a favore dell’operazione.

La strategia è progettata per catturare un forte momentum sul mercato dell’oro, proteggendo il capitale e massimizzando le operazioni vincenti.

Si concentra su ingressi precisi, gestione del rischio disciplinata e lasciare correre i profitti.