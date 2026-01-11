SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Empire Signals
Ahmed Rahmani

Gold Empire Signals

Ahmed Rahmani
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
42 (53.16%)
Loss Trade:
37 (46.84%)
Best Trade:
1 144.26 USD
Worst Trade:
-223.02 USD
Profitto lordo:
4 934.64 USD (89 952 pips)
Perdita lorda:
-1 423.15 USD (8 356 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 028.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 028.01 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
99.19%
Massimo carico di deposito:
1.91%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.40
Long Trade:
78 (98.73%)
Short Trade:
1 (1.27%)
Fattore di profitto:
3.47
Profitto previsto:
44.45 USD
Profitto medio:
117.49 USD
Perdita media:
-38.46 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-357.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-454.21 USD (4)
Crescita mensile:
450.23%
Previsione annuale:
5 462.75%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.28 USD
Massimale:
549.08 USD (13.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.25% (396.80 USD)
Per equità:
0.67% (12.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 3.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 82K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 144.26 USD
Worst Trade: -223 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 028.01 USD
Massima perdita consecutiva: -357.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Questo bot di segnali XAUUSD (Oro) utilizza uno stop loss fisso di 11 pip e punta a operazioni con un rapporto rischio/rendimento da 10RR a 20RR.
Non è previsto un take profit fisso; il bot sposta dinamicamente lo stop loss per proteggere i profitti man mano che il prezzo si muove a favore dell’operazione.

La strategia è progettata per catturare un forte momentum sul mercato dell’oro, proteggendo il capitale e massimizzando le operazioni vincenti.
Si concentra su ingressi precisi, gestione del rischio disciplinata e lasciare correre i profitti.


Non ci sono recensioni
2026.01.12 00:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Empire Signals
100USD al mese
-15%
0
0
USD
2.1K
USD
14
76%
79
53%
99%
3.46
44.45
USD
38%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.