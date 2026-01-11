이 XAUUSD(금) 시그널 봇은 **고정 11핍 손절(stop loss)**을 사용하며, 10RR~20RR의 높은 손익비 거래를 목표로 합니다.

고정된 익절(take profit)은 없으며, 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 손절선을 동적으로 이동하여 수익을 보호합니다.

이 전략은 금 시장의 강한 모멘텀을 포착하면서도 자본을 보호하고 수익 거래를 극대화하도록 설계되었습니다.

정밀한 진입, 엄격한 리스크 관리, 수익을 끝까지 가져가는 것에 중점을 둡니다.