시그널 / MetaTrader 5 / Gold Empire Signals
Ahmed Rahmani

Gold Empire Signals

Ahmed Rahmani
0 리뷰
14
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -19%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
78
이익 거래:
41 (52.56%)
손실 거래:
37 (47.44%)
최고의 거래:
1 144.26 USD
최악의 거래:
-223.02 USD
총 수익:
4 823.32 USD (84 381 pips)
총 손실:
-1 423.15 USD (8 356 pips)
연속 최대 이익:
7 (2 028.01 USD)
연속 최대 이익:
2 028.01 USD (7)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
87.10%
최대 입금량:
1.91%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
6.19
롱(주식매수):
77 (98.72%)
숏(주식차입매도):
1 (1.28%)
수익 요인:
3.39
기대수익:
43.59 USD
평균 이익:
117.64 USD
평균 손실:
-38.46 USD
연속 최대 손실:
9 (-357.29 USD)
연속 최대 손실:
-454.21 USD (4)
월별 성장률:
420.04%
연간 예측:
5 096.44%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.28 USD
최대한의:
549.08 USD (13.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.25% (396.80 USD)
자본금별:
0.67% (12.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 76K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 144.26 USD
최악의 거래: -223 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +2 028.01 USD
연속 최대 손실: -357.29 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "UltimaMarkets-Live 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

XAUUSD(금) 시그널 봇은 **고정 11핍 손절(stop loss)**을 사용하며, 10RR~20RR의 높은 손익비 거래를 목표로 합니다.
고정된 익절(take profit)은 없으며, 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 손절선을 동적으로 이동하여 수익을 보호합니다.

이 전략은 금 시장의 강한 모멘텀을 포착하면서도 자본을 보호하고 수익 거래를 극대화하도록 설계되었습니다.
정밀한 진입, 엄격한 리스크 관리, 수익을 끝까지 가져가는 것에 중점을 둡니다.


리뷰 없음
