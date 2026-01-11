SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX13B
Marios Skyrianidis

THPX13B

Marios Skyrianidis
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 77%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 432
Kârla kapanan işlemler:
1 205 (49.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 227 (50.45%)
En iyi işlem:
482.33 USD
En kötü işlem:
-329.95 USD
Brüt kâr:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
Brüt zarar:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (2 104.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 104.06 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.02%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
1 206 (49.59%)
Satış işlemleri:
1 226 (50.41%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
4.43 USD
Ortalama kâr:
78.38 USD
Ortalama zarar:
-68.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-964.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 560.19 USD (14)
Aylık büyüme:
2.46%
Yıllık tahmin:
29.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 459.09 USD
Maksimum:
6 953.49 USD (26.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.40% (6 305.04 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTIBTC 1214
BTCUSD 589
WTIUSD 352
XAUBTC 214
XAGBTC 50
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTIBTC 199
BTCUSD -2.9K
WTIUSD -724
XAUBTC 13K
XAGBTC 1.5K
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTIBTC 4.4K
BTCUSD -2.6M
WTIUSD -7K
XAUBTC 12K
XAGBTC 3.3K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +482.33 USD
En kötü işlem: -330 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +2 104.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -964.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.32 × 1281
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
İnceleme yok
2026.01.11 19:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.19% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
