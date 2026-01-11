SignauxSections
Marios Skyrianidis

THPX13B

Marios Skyrianidis
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 77%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 432
Bénéfice trades:
1 205 (49.54%)
Perte trades:
1 227 (50.45%)
Meilleure transaction:
482.33 USD
Pire transaction:
-329.95 USD
Bénéfice brut:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
Perte brute:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (2 104.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 104.06 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.02%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
104
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.55
Longs trades:
1 206 (49.59%)
Courts trades:
1 226 (50.41%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
4.43 USD
Bénéfice moyen:
78.38 USD
Perte moyenne:
-68.20 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-964.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 560.19 USD (14)
Croissance mensuelle:
2.46%
Prévision annuelle:
29.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 459.09 USD
Maximal:
6 953.49 USD (26.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.40% (6 305.04 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WTIBTC 1214
BTCUSD 589
WTIUSD 352
XAUBTC 214
XAGBTC 50
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WTIBTC 199
BTCUSD -2.9K
WTIUSD -724
XAUBTC 13K
XAGBTC 1.5K
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WTIBTC 4.4K
BTCUSD -2.6M
WTIUSD -7K
XAUBTC 12K
XAGBTC 3.3K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +482.33 USD
Pire transaction: -330 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +2 104.06 USD
Perte consécutive maximale: -964.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.32 × 1281
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Aucun avis
2026.01.11 19:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.19% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
