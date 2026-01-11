SignaleKategorien
Marios Skyrianidis

THPX13B

Marios Skyrianidis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 77%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 432
Gewinntrades:
1 205 (49.54%)
Verlusttrades:
1 227 (50.45%)
Bester Trade:
482.33 USD
Schlechtester Trade:
-329.95 USD
Bruttoprofit:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
Bruttoverlust:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (2 104.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 104.06 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.02%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
104
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.55
Long-Positionen:
1 206 (49.59%)
Short-Positionen:
1 226 (50.41%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
4.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
78.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-68.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-964.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 560.19 USD (14)
Wachstum pro Monat :
2.46%
Jahresprognose:
29.88%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 459.09 USD
Maximaler:
6 953.49 USD (26.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.40% (6 305.04 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WTIBTC 1214
BTCUSD 589
WTIUSD 352
XAUBTC 214
XAGBTC 50
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WTIBTC 199
BTCUSD -2.9K
WTIUSD -724
XAUBTC 13K
XAGBTC 1.5K
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WTIBTC 4.4K
BTCUSD -2.6M
WTIUSD -7K
XAUBTC 12K
XAGBTC 3.3K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +482.33 USD
Schlechtester Trade: -330 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 104.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -964.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.32 × 1281
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Keine Bewertungen
2026.01.11 19:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.19% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
