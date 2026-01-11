- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 432
Gewinntrades:
1 205 (49.54%)
Verlusttrades:
1 227 (50.45%)
Bester Trade:
482.33 USD
Schlechtester Trade:
-329.95 USD
Bruttoprofit:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
Bruttoverlust:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (2 104.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 104.06 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.02%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
104
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.55
Long-Positionen:
1 206 (49.59%)
Short-Positionen:
1 226 (50.41%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
4.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
78.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-68.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-964.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 560.19 USD (14)
Wachstum pro Monat :
2.46%
Jahresprognose:
29.88%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 459.09 USD
Maximaler:
6 953.49 USD (26.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.40% (6 305.04 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1214
|BTCUSD
|589
|WTIUSD
|352
|XAUBTC
|214
|XAGBTC
|50
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WTIBTC
|199
|BTCUSD
|-2.9K
|WTIUSD
|-724
|XAUBTC
|13K
|XAGBTC
|1.5K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WTIBTC
|4.4K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIUSD
|-7K
|XAUBTC
|12K
|XAGBTC
|3.3K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +482.33 USD
Schlechtester Trade: -330 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 104.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -964.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.32 × 1281
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
77%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
33
0%
2 432
49%
100%
1.12
4.43
USD
USD
47%
1:100