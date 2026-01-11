СигналыРазделы
Marios Skyrianidis

THPX13B

Marios Skyrianidis
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 77%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 432
Прибыльных трейдов:
1 205 (49.54%)
Убыточных трейдов:
1 227 (50.45%)
Лучший трейд:
482.33 USD
Худший трейд:
-329.95 USD
Общая прибыль:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
Общий убыток:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (2 104.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 104.06 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.02%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
1 206 (49.59%)
Коротких трейдов:
1 226 (50.41%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
4.43 USD
Средняя прибыль:
78.38 USD
Средний убыток:
-68.20 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-964.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 560.19 USD (14)
Прирост в месяц:
2.46%
Годовой прогноз:
29.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 459.09 USD
Максимальная:
6 953.49 USD (26.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.40% (6 305.04 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WTIBTC 1214
BTCUSD 589
WTIUSD 352
XAUBTC 214
XAGBTC 50
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WTIBTC 199
BTCUSD -2.9K
WTIUSD -724
XAUBTC 13K
XAGBTC 1.5K
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WTIBTC 4.4K
BTCUSD -2.6M
WTIUSD -7K
XAUBTC 12K
XAGBTC 3.3K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +482.33 USD
Худший трейд: -330 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +2 104.06 USD
Макс. убыток в серии: -964.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.32 × 1281
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.11 19:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.19% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.