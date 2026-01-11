- Прирост
Всего трейдов:
2 432
Прибыльных трейдов:
1 205 (49.54%)
Убыточных трейдов:
1 227 (50.45%)
Лучший трейд:
482.33 USD
Худший трейд:
-329.95 USD
Общая прибыль:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
Общий убыток:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (2 104.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 104.06 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.02%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
1 206 (49.59%)
Коротких трейдов:
1 226 (50.41%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
4.43 USD
Средняя прибыль:
78.38 USD
Средний убыток:
-68.20 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-964.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 560.19 USD (14)
Прирост в месяц:
2.46%
Годовой прогноз:
29.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 459.09 USD
Максимальная:
6 953.49 USD (26.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.40% (6 305.04 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1214
|BTCUSD
|589
|WTIUSD
|352
|XAUBTC
|214
|XAGBTC
|50
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WTIBTC
|199
|BTCUSD
|-2.9K
|WTIUSD
|-724
|XAUBTC
|13K
|XAGBTC
|1.5K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WTIBTC
|4.4K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIUSD
|-7K
|XAUBTC
|12K
|XAGBTC
|3.3K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Лучший трейд: +482.33 USD
Худший трейд: -330 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +2 104.06 USD
Макс. убыток в серии: -964.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.32 × 1281
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Нет отзывов
