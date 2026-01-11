- Crescita
Trade:
2 432
Profit Trade:
1 205 (49.54%)
Loss Trade:
1 227 (50.45%)
Best Trade:
482.33 USD
Worst Trade:
-329.95 USD
Profitto lordo:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
Perdita lorda:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (2 104.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 104.06 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.02%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
1 206 (49.59%)
Short Trade:
1 226 (50.41%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
4.43 USD
Profitto medio:
78.38 USD
Perdita media:
-68.20 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-964.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 560.19 USD (14)
Crescita mensile:
2.46%
Previsione annuale:
29.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 459.09 USD
Massimale:
6 953.49 USD (26.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.40% (6 305.04 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1214
|BTCUSD
|589
|WTIUSD
|352
|XAUBTC
|214
|XAGBTC
|50
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTIBTC
|199
|BTCUSD
|-2.9K
|WTIUSD
|-724
|XAUBTC
|13K
|XAGBTC
|1.5K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTIBTC
|4.4K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIUSD
|-7K
|XAUBTC
|12K
|XAGBTC
|3.3K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Best Trade: +482.33 USD
Worst Trade: -330 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +2 104.06 USD
Massima perdita consecutiva: -964.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.32 × 1281
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Non ci sono recensioni
