Marios Skyrianidis

THPX13B

Marios Skyrianidis
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 77%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 432
Profit Trade:
1 205 (49.54%)
Loss Trade:
1 227 (50.45%)
Best Trade:
482.33 USD
Worst Trade:
-329.95 USD
Profitto lordo:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
Perdita lorda:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (2 104.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 104.06 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.02%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
1 206 (49.59%)
Short Trade:
1 226 (50.41%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
4.43 USD
Profitto medio:
78.38 USD
Perdita media:
-68.20 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-964.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 560.19 USD (14)
Crescita mensile:
2.46%
Previsione annuale:
29.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 459.09 USD
Massimale:
6 953.49 USD (26.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.40% (6 305.04 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WTIBTC 1214
BTCUSD 589
WTIUSD 352
XAUBTC 214
XAGBTC 50
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WTIBTC 199
BTCUSD -2.9K
WTIUSD -724
XAUBTC 13K
XAGBTC 1.5K
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WTIBTC 4.4K
BTCUSD -2.6M
WTIUSD -7K
XAUBTC 12K
XAGBTC 3.3K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +482.33 USD
Worst Trade: -330 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +2 104.06 USD
Massima perdita consecutiva: -964.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.32 × 1281
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Non ci sono recensioni
2026.01.11 19:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.19% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
