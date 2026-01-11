- 成長
トレード:
2 432
利益トレード:
1 205 (49.54%)
損失トレード:
1 227 (50.45%)
ベストトレード:
482.33 USD
最悪のトレード:
-329.95 USD
総利益:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
総損失:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
最大連続の勝ち:
14 (2 104.06 USD)
最大連続利益:
2 104.06 USD (14)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.02%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
104
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.55
長いトレード:
1 206 (49.59%)
短いトレード:
1 226 (50.41%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
4.43 USD
平均利益:
78.38 USD
平均損失:
-68.20 USD
最大連続の負け:
16 (-964.48 USD)
最大連続損失:
-1 560.19 USD (14)
月間成長:
2.46%
年間予想:
29.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 459.09 USD
最大の:
6 953.49 USD (26.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.40% (6 305.04 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1214
|BTCUSD
|589
|WTIUSD
|352
|XAUBTC
|214
|XAGBTC
|50
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WTIBTC
|199
|BTCUSD
|-2.9K
|WTIUSD
|-724
|XAUBTC
|13K
|XAGBTC
|1.5K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WTIBTC
|4.4K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIUSD
|-7K
|XAUBTC
|12K
|XAGBTC
|3.3K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
ベストトレード: +482.33 USD
最悪のトレード: -330 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +2 104.06 USD
最大連続損失: -964.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.32 × 1281
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
