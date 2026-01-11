シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX13B
Marios Skyrianidis

THPX13B

Marios Skyrianidis
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 77%
NCESC-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 432
利益トレード:
1 205 (49.54%)
損失トレード:
1 227 (50.45%)
ベストトレード:
482.33 USD
最悪のトレード:
-329.95 USD
総利益:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
総損失:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
最大連続の勝ち:
14 (2 104.06 USD)
最大連続利益:
2 104.06 USD (14)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.02%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
104
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.55
長いトレード:
1 206 (49.59%)
短いトレード:
1 226 (50.41%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
4.43 USD
平均利益:
78.38 USD
平均損失:
-68.20 USD
最大連続の負け:
16 (-964.48 USD)
最大連続損失:
-1 560.19 USD (14)
月間成長:
2.46%
年間予想:
29.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 459.09 USD
最大の:
6 953.49 USD (26.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.40% (6 305.04 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WTIBTC 1214
BTCUSD 589
WTIUSD 352
XAUBTC 214
XAGBTC 50
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WTIBTC 199
BTCUSD -2.9K
WTIUSD -724
XAUBTC 13K
XAGBTC 1.5K
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WTIBTC 4.4K
BTCUSD -2.6M
WTIUSD -7K
XAUBTC 12K
XAGBTC 3.3K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +482.33 USD
最悪のトレード: -330 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +2 104.06 USD
最大連続損失: -964.48 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.32 × 1281
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.11 19:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.19% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
THPX13B
50 USD/月
77%
0
0
USD
9.1K
USD
33
0%
2 432
49%
100%
1.12
4.43
USD
47%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください