SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / THPX13B
Marios Skyrianidis

THPX13B

Marios Skyrianidis
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 77%
NCESC-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 432
Negociações com lucro:
1 205 (49.54%)
Negociações com perda:
1 227 (50.45%)
Melhor negociação:
482.33 USD
Pior negociação:
-329.95 USD
Lucro bruto:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
Perda bruta:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (2 104.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 104.06 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.02%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
104
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.55
Negociações longas:
1 206 (49.59%)
Negociações curtas:
1 226 (50.41%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
4.43 USD
Lucro médio:
78.38 USD
Perda média:
-68.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-964.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 560.19 USD (14)
Crescimento mensal:
2.46%
Previsão anual:
29.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 459.09 USD
Máximo:
6 953.49 USD (26.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.40% (6 305.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WTIBTC 1214
BTCUSD 589
WTIUSD 352
XAUBTC 214
XAGBTC 50
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WTIBTC 199
BTCUSD -2.9K
WTIUSD -724
XAUBTC 13K
XAGBTC 1.5K
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WTIBTC 4.4K
BTCUSD -2.6M
WTIUSD -7K
XAUBTC 12K
XAGBTC 3.3K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +482.33 USD
Pior negociação: -330 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +2 104.06 USD
Máxima perda consecutiva: -964.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.32 × 1281
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.11 19:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.19% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
THPX13B
50 USD por mês
77%
0
0
USD
9.1K
USD
33
0%
2 432
49%
100%
1.12
4.43
USD
47%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.