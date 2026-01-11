- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 432
Negociações com lucro:
1 205 (49.54%)
Negociações com perda:
1 227 (50.45%)
Melhor negociação:
482.33 USD
Pior negociação:
-329.95 USD
Lucro bruto:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
Perda bruta:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (2 104.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 104.06 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.02%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
104
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.55
Negociações longas:
1 206 (49.59%)
Negociações curtas:
1 226 (50.41%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
4.43 USD
Lucro médio:
78.38 USD
Perda média:
-68.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-964.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 560.19 USD (14)
Crescimento mensal:
2.46%
Previsão anual:
29.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 459.09 USD
Máximo:
6 953.49 USD (26.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.40% (6 305.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1214
|BTCUSD
|589
|WTIUSD
|352
|XAUBTC
|214
|XAGBTC
|50
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WTIBTC
|199
|BTCUSD
|-2.9K
|WTIUSD
|-724
|XAUBTC
|13K
|XAGBTC
|1.5K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WTIBTC
|4.4K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIUSD
|-7K
|XAUBTC
|12K
|XAGBTC
|3.3K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Melhor negociação: +482.33 USD
Pior negociação: -330 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +2 104.06 USD
Máxima perda consecutiva: -964.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 29
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.32 × 1281
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
