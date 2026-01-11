- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 432
盈利交易:
1 205 (49.54%)
亏损交易:
1 227 (50.45%)
最好交易:
482.33 USD
最差交易:
-329.95 USD
毛利:
94 451.98 USD (25 483 160 pips)
毛利亏损:
-83 686.73 USD (28 114 108 pips)
最大连续赢利:
14 (2 104.06 USD)
最大连续盈利:
2 104.06 USD (14)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.02%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
104
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.55
长期交易:
1 206 (49.59%)
短期交易:
1 226 (50.41%)
利润因子:
1.13
预期回报:
4.43 USD
平均利润:
78.38 USD
平均损失:
-68.20 USD
最大连续失误:
16 (-964.48 USD)
最大连续亏损:
-1 560.19 USD (14)
每月增长:
2.46%
年度预测:
29.88%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 459.09 USD
最大值:
6 953.49 USD (26.80%)
相对跌幅:
结余:
47.40% (6 305.04 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1214
|BTCUSD
|589
|WTIUSD
|352
|XAUBTC
|214
|XAGBTC
|50
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WTIBTC
|199
|BTCUSD
|-2.9K
|WTIUSD
|-724
|XAUBTC
|13K
|XAGBTC
|1.5K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WTIBTC
|4.4K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIUSD
|-7K
|XAUBTC
|12K
|XAGBTC
|3.3K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +482.33 USD
最差交易: -330 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +2 104.06 USD
最大连续亏损: -964.48 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
77%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
33
0%
2 432
49%
100%
1.12
4.43
USD
USD
47%
1:100