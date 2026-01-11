SeñalesSecciones
Marios Skyrianidis

THPX13B

Marios Skyrianidis
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 88%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 438
Transacciones Rentables:
1 206 (49.46%)
Transacciones Irrentables:
1 232 (50.53%)
Mejor transacción:
1 081.65 USD
Peor transacción:
-329.95 USD
Beneficio Bruto:
95 533.63 USD (25 485 519 pips)
Pérdidas Brutas:
-84 178.05 USD (28 115 436 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (2 104.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 104.06 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
93.76%
Carga máxima del depósito:
6.56%
Último trade:
18 minutos
Trades a la semana:
110
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.63
Transacciones Largas:
1 210 (49.63%)
Transacciones Cortas:
1 228 (50.37%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
4.66 USD
Beneficio medio:
79.22 USD
Pérdidas medias:
-68.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-964.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 560.19 USD (14)
Crecimiento al mes:
9.14%
Pronóstico anual:
110.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 459.09 USD
Máxima:
6 953.49 USD (26.80%)
Reducción relativa:
De balance:
47.40% (6 305.04 USD)
De fondos:
0.57% (57.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WTIBTC 1215
BTCUSD 589
WTIUSD 352
XAUBTC 214
XAGBTC 55
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WTIBTC 168
BTCUSD -2.9K
WTIUSD -724
XAUBTC 13K
XAGBTC 2.1K
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WTIBTC 4.1K
BTCUSD -2.6M
WTIUSD -7K
XAUBTC 12K
XAGBTC 4.7K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 081.65 USD
Peor transacción: -330 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +2 104.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -964.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 30
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.31 × 1294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
No hay comentarios
2026.01.11 19:13
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.19% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
