- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 438
Transacciones Rentables:
1 206 (49.46%)
Transacciones Irrentables:
1 232 (50.53%)
Mejor transacción:
1 081.65 USD
Peor transacción:
-329.95 USD
Beneficio Bruto:
95 533.63 USD (25 485 519 pips)
Pérdidas Brutas:
-84 178.05 USD (28 115 436 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (2 104.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 104.06 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
93.76%
Carga máxima del depósito:
6.56%
Último trade:
18 minutos
Trades a la semana:
110
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.63
Transacciones Largas:
1 210 (49.63%)
Transacciones Cortas:
1 228 (50.37%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
4.66 USD
Beneficio medio:
79.22 USD
Pérdidas medias:
-68.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-964.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 560.19 USD (14)
Crecimiento al mes:
9.14%
Pronóstico anual:
110.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 459.09 USD
Máxima:
6 953.49 USD (26.80%)
Reducción relativa:
De balance:
47.40% (6 305.04 USD)
De fondos:
0.57% (57.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1215
|BTCUSD
|589
|WTIUSD
|352
|XAUBTC
|214
|XAGBTC
|55
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WTIBTC
|168
|BTCUSD
|-2.9K
|WTIUSD
|-724
|XAUBTC
|13K
|XAGBTC
|2.1K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WTIBTC
|4.1K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIUSD
|-7K
|XAUBTC
|12K
|XAGBTC
|4.7K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 081.65 USD
Peor transacción: -330 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +2 104.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -964.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
Weltrade-Real
|0.00 × 30
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.31 × 1294
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
88%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
33
0%
2 438
49%
94%
1.13
4.66
USD
USD
47%
1:100