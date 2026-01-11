- Büyüme
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
40 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (11.11%)
En iyi işlem:
1.43 USD
En kötü işlem:
-0.20 USD
Brüt kâr:
20.51 USD (2 682 pips)
Brüt zarar:
-0.57 USD (20 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (7.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.40 USD (15)
Sharpe oranı:
1.38
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
99.70
Alış işlemleri:
21 (46.67%)
Satış işlemleri:
24 (53.33%)
Kâr faktörü:
35.98
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
0.51 USD
Ortalama zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.20 USD (1)
Aylık büyüme:
19.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.20 USD (0.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.18% (0.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|11
|USDCADp
|8
|NZDUSDp
|8
|GBPUSDp
|8
|AUDUSDp
|7
|USDCHFp
|2
|EURUSDp
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYp
|4
|USDCADp
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPUSDp
|4
|AUDUSDp
|4
|USDCHFp
|0
|EURUSDp
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYp
|681
|USDCADp
|677
|NZDUSDp
|412
|GBPUSDp
|499
|AUDUSDp
|396
|USDCHFp
|16
|EURUSDp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
En iyi işlem: +1.43 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
