SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FsTradingSignal1
Florian Joerg Sprenger

FsTradingSignal1

Florian Joerg Sprenger
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
40 (88.88%)
Negociações com perda:
5 (11.11%)
Melhor negociação:
1.43 USD
Pior negociação:
-0.20 USD
Lucro bruto:
20.51 USD (2 682 pips)
Perda bruta:
-0.57 USD (20 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (7.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.40 USD (15)
Índice de Sharpe:
1.38
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
99.70
Negociações longas:
21 (46.67%)
Negociações curtas:
24 (53.33%)
Fator de lucro:
35.98
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
0.51 USD
Perda média:
-0.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.20 USD (1)
Crescimento mensal:
19.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.20 USD (0.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.18% (0.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYp 11
USDCADp 8
NZDUSDp 8
GBPUSDp 8
AUDUSDp 7
USDCHFp 2
EURUSDp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYp 4
USDCADp 5
NZDUSDp 4
GBPUSDp 4
AUDUSDp 4
USDCHFp 0
EURUSDp 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYp 681
USDCADp 677
NZDUSDp 412
GBPUSDp 499
AUDUSDp 396
USDCHFp 16
EURUSDp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.43 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7.40 USD
Máxima perda consecutiva: -0.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
Sem comentários
2026.01.11 17:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar