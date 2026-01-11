- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
40 (88.88%)
Negociações com perda:
5 (11.11%)
Melhor negociação:
1.43 USD
Pior negociação:
-0.20 USD
Lucro bruto:
20.51 USD (2 682 pips)
Perda bruta:
-0.57 USD (20 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (7.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.40 USD (15)
Índice de Sharpe:
1.38
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
99.70
Negociações longas:
21 (46.67%)
Negociações curtas:
24 (53.33%)
Fator de lucro:
35.98
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
0.51 USD
Perda média:
-0.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.20 USD (1)
Crescimento mensal:
19.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.20 USD (0.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.18% (0.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|11
|USDCADp
|8
|NZDUSDp
|8
|GBPUSDp
|8
|AUDUSDp
|7
|USDCHFp
|2
|EURUSDp
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYp
|4
|USDCADp
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPUSDp
|4
|AUDUSDp
|4
|USDCHFp
|0
|EURUSDp
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYp
|681
|USDCADp
|677
|NZDUSDp
|412
|GBPUSDp
|499
|AUDUSDp
|396
|USDCHFp
|16
|EURUSDp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.43 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7.40 USD
Máxima perda consecutiva: -0.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
