交易:
45
盈利交易:
40 (88.88%)
亏损交易:
5 (11.11%)
最好交易:
1.43 USD
最差交易:
-0.20 USD
毛利:
20.51 USD (2 682 pips)
毛利亏损:
-0.57 USD (20 pips)
最大连续赢利:
15 (7.40 USD)
最大连续盈利:
7.40 USD (15)
夏普比率:
1.38
交易活动:
n/a
最大入金加载:
1.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
6 小时
采收率:
99.70
长期交易:
21 (46.67%)
短期交易:
24 (53.33%)
利润因子:
35.98
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
0.51 USD
平均损失:
-0.11 USD
最大连续失误:
1 (-0.20 USD)
最大连续亏损:
-0.20 USD (1)
每月增长:
19.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.20 USD (0.18%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.18% (0.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|11
|USDCADp
|8
|NZDUSDp
|8
|GBPUSDp
|8
|AUDUSDp
|7
|USDCHFp
|2
|EURUSDp
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYp
|4
|USDCADp
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPUSDp
|4
|AUDUSDp
|4
|USDCHFp
|0
|EURUSDp
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYp
|681
|USDCADp
|677
|NZDUSDp
|412
|GBPUSDp
|499
|AUDUSDp
|396
|USDCHFp
|16
|EURUSDp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.43 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.40 USD
最大连续亏损: -0.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
