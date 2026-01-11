SegnaliSezioni
Florian Joerg Sprenger

FsTradingSignal1

Florian Joerg Sprenger
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
40 (88.88%)
Loss Trade:
5 (11.11%)
Best Trade:
1.43 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
20.51 USD (2 682 pips)
Perdita lorda:
-0.57 USD (20 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (7.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.40 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.38
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
99.70
Long Trade:
21 (46.67%)
Short Trade:
24 (53.33%)
Fattore di profitto:
35.98
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
0.51 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Crescita mensile:
19.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.20 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.18% (0.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYp 11
USDCADp 8
NZDUSDp 8
GBPUSDp 8
AUDUSDp 7
USDCHFp 2
EURUSDp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYp 4
USDCADp 5
NZDUSDp 4
GBPUSDp 4
AUDUSDp 4
USDCHFp 0
EURUSDp 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYp 681
USDCADp 677
NZDUSDp 412
GBPUSDp 499
AUDUSDp 396
USDCHFp 16
EURUSDp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.43 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
Non ci sono recensioni
2026.01.11 17:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
