- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
40 (88.88%)
Loss Trade:
5 (11.11%)
Best Trade:
1.43 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
20.51 USD (2 682 pips)
Perdita lorda:
-0.57 USD (20 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (7.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.40 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.38
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
99.70
Long Trade:
21 (46.67%)
Short Trade:
24 (53.33%)
Fattore di profitto:
35.98
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
0.51 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Crescita mensile:
19.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.20 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.18% (0.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|11
|USDCADp
|8
|NZDUSDp
|8
|GBPUSDp
|8
|AUDUSDp
|7
|USDCHFp
|2
|EURUSDp
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYp
|4
|USDCADp
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPUSDp
|4
|AUDUSDp
|4
|USDCHFp
|0
|EURUSDp
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYp
|681
|USDCADp
|677
|NZDUSDp
|412
|GBPUSDp
|499
|AUDUSDp
|396
|USDCHFp
|16
|EURUSDp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.43 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
Non ci sono recensioni