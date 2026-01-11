СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FsTradingSignal1
Florian Joerg Sprenger

FsTradingSignal1

Florian Joerg Sprenger
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
40 (88.88%)
Убыточных трейдов:
5 (11.11%)
Лучший трейд:
1.43 USD
Худший трейд:
-0.20 USD
Общая прибыль:
20.51 USD (2 682 pips)
Общий убыток:
-0.57 USD (20 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (7.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.40 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
1.38
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
99.70
Длинных трейдов:
21 (46.67%)
Коротких трейдов:
24 (53.33%)
Профит фактор:
35.98
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
0.51 USD
Средний убыток:
-0.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.20 USD (1)
Прирост в месяц:
19.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.20 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.18% (0.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYp 11
USDCADp 8
NZDUSDp 8
GBPUSDp 8
AUDUSDp 7
USDCHFp 2
EURUSDp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYp 4
USDCADp 5
NZDUSDp 4
GBPUSDp 4
AUDUSDp 4
USDCHFp 0
EURUSDp 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYp 681
USDCADp 677
NZDUSDp 412
GBPUSDp 499
AUDUSDp 396
USDCHFp 16
EURUSDp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.43 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.40 USD
Макс. убыток в серии: -0.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
Нет отзывов
2026.01.11 17:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика