- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
40 (88.88%)
Убыточных трейдов:
5 (11.11%)
Лучший трейд:
1.43 USD
Худший трейд:
-0.20 USD
Общая прибыль:
20.51 USD (2 682 pips)
Общий убыток:
-0.57 USD (20 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (7.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.40 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
1.38
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
99.70
Длинных трейдов:
21 (46.67%)
Коротких трейдов:
24 (53.33%)
Профит фактор:
35.98
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
0.51 USD
Средний убыток:
-0.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.20 USD (1)
Прирост в месяц:
19.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.20 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.18% (0.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|11
|USDCADp
|8
|NZDUSDp
|8
|GBPUSDp
|8
|AUDUSDp
|7
|USDCHFp
|2
|EURUSDp
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYp
|4
|USDCADp
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPUSDp
|4
|AUDUSDp
|4
|USDCHFp
|0
|EURUSDp
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYp
|681
|USDCADp
|677
|NZDUSDp
|412
|GBPUSDp
|499
|AUDUSDp
|396
|USDCHFp
|16
|EURUSDp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.43 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.40 USD
Макс. убыток в серии: -0.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
