Florian Joerg Sprenger

FsTradingSignal1

Florian Joerg Sprenger
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
40 (88.88%)
Verlusttrades:
5 (11.11%)
Bester Trade:
1.43 USD
Schlechtester Trade:
-0.20 USD
Bruttoprofit:
20.51 USD (2 682 pips)
Bruttoverlust:
-0.57 USD (20 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (7.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.40 USD (15)
Sharpe Ratio:
1.38
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.12%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
99.70
Long-Positionen:
21 (46.67%)
Short-Positionen:
24 (53.33%)
Profit-Faktor:
35.98
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.20 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.20 USD (0.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.18% (0.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPYp 11
USDCADp 8
NZDUSDp 8
GBPUSDp 8
AUDUSDp 7
USDCHFp 2
EURUSDp 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPYp 4
USDCADp 5
NZDUSDp 4
GBPUSDp 4
AUDUSDp 4
USDCHFp 0
EURUSDp 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPYp 681
USDCADp 677
NZDUSDp 412
GBPUSDp 499
AUDUSDp 396
USDCHFp 16
EURUSDp 1
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.43 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
Keine Bewertungen
2026.01.11 17:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
