Florian Joerg Sprenger

FsTradingSignal1

Florian Joerg Sprenger
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
40 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
5 (11.11%)
Mejor transacción:
1.43 USD
Peor transacción:
-0.20 USD
Beneficio Bruto:
20.51 USD (2 682 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.57 USD (20 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (7.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.40 USD (15)
Ratio de Sharpe:
1.38
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
1.12%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
99.70
Transacciones Largas:
21 (46.67%)
Transacciones Cortas:
24 (53.33%)
Factor de Beneficio:
35.98
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
0.51 USD
Pérdidas medias:
-0.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.20 USD (1)
Crecimiento al mes:
19.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.20 USD (0.18%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.18% (0.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYp 11
USDCADp 8
NZDUSDp 8
GBPUSDp 8
AUDUSDp 7
USDCHFp 2
EURUSDp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYp 4
USDCADp 5
NZDUSDp 4
GBPUSDp 4
AUDUSDp 4
USDCHFp 0
EURUSDp 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYp 681
USDCADp 677
NZDUSDp 412
GBPUSDp 499
AUDUSDp 396
USDCHFp 16
EURUSDp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
No hay comentarios
2026.01.11 17:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
