Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
40 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
5 (11.11%)
Mejor transacción:
1.43 USD
Peor transacción:
-0.20 USD
Beneficio Bruto:
20.51 USD (2 682 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.57 USD (20 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (7.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.40 USD (15)
Ratio de Sharpe:
1.38
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
1.12%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
99.70
Transacciones Largas:
21 (46.67%)
Transacciones Cortas:
24 (53.33%)
Factor de Beneficio:
35.98
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
0.51 USD
Pérdidas medias:
-0.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.20 USD (1)
Crecimiento al mes:
19.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.20 USD (0.18%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.18% (0.21 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|11
|USDCADp
|8
|NZDUSDp
|8
|GBPUSDp
|8
|AUDUSDp
|7
|USDCHFp
|2
|EURUSDp
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPYp
|4
|USDCADp
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPUSDp
|4
|AUDUSDp
|4
|USDCHFp
|0
|EURUSDp
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPYp
|681
|USDCADp
|677
|NZDUSDp
|412
|GBPUSDp
|499
|AUDUSDp
|396
|USDCHFp
|16
|EURUSDp
|1
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1.43 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +7.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
No hay comentarios