トレード:
45
利益トレード:
40 (88.88%)
損失トレード:
5 (11.11%)
ベストトレード:
1.43 USD
最悪のトレード:
-0.20 USD
総利益:
20.51 USD (2 682 pips)
総損失:
-0.57 USD (20 pips)
最大連続の勝ち:
15 (7.40 USD)
最大連続利益:
7.40 USD (15)
シャープレシオ:
1.38
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
1.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
99.70
長いトレード:
21 (46.67%)
短いトレード:
24 (53.33%)
プロフィットファクター:
35.98
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
0.51 USD
平均損失:
-0.11 USD
最大連続の負け:
1 (-0.20 USD)
最大連続損失:
-0.20 USD (1)
月間成長:
19.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.20 USD (0.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.18% (0.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|11
|USDCADp
|8
|NZDUSDp
|8
|GBPUSDp
|8
|AUDUSDp
|7
|USDCHFp
|2
|EURUSDp
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYp
|4
|USDCADp
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPUSDp
|4
|AUDUSDp
|4
|USDCHFp
|0
|EURUSDp
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYp
|681
|USDCADp
|677
|NZDUSDp
|412
|GBPUSDp
|499
|AUDUSDp
|396
|USDCHFp
|16
|EURUSDp
|1
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.43 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.40 USD
最大連続損失: -0.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
レビューなし