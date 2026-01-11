- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
40 (88.88%)
손실 거래:
5 (11.11%)
최고의 거래:
1.43 USD
최악의 거래:
-0.20 USD
총 수익:
20.51 USD (2 682 pips)
총 손실:
-0.57 USD (20 pips)
연속 최대 이익:
15 (7.40 USD)
연속 최대 이익:
7.40 USD (15)
샤프 비율:
1.38
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
1.12%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
99.70
롱(주식매수):
21 (46.67%)
숏(주식차입매도):
24 (53.33%)
수익 요인:
35.98
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
0.51 USD
평균 손실:
-0.11 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.20 USD)
연속 최대 손실:
-0.20 USD (1)
월별 성장률:
19.94%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.20 USD (0.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.18% (0.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|11
|USDCADp
|8
|NZDUSDp
|8
|GBPUSDp
|8
|AUDUSDp
|7
|USDCHFp
|2
|EURUSDp
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYp
|4
|USDCADp
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPUSDp
|4
|AUDUSDp
|4
|USDCHFp
|0
|EURUSDp
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYp
|681
|USDCADp
|677
|NZDUSDp
|412
|GBPUSDp
|499
|AUDUSDp
|396
|USDCHFp
|16
|EURUSDp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.43 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +7.40 USD
연속 최대 손실: -0.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
