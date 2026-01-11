시그널섹션
Florian Joerg Sprenger

FsTradingSignal1

Florian Joerg Sprenger
0 리뷰
3
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
트레이드:
45
이익 거래:
40 (88.88%)
손실 거래:
5 (11.11%)
최고의 거래:
1.43 USD
최악의 거래:
-0.20 USD
총 수익:
20.51 USD (2 682 pips)
총 손실:
-0.57 USD (20 pips)
연속 최대 이익:
15 (7.40 USD)
연속 최대 이익:
7.40 USD (15)
샤프 비율:
1.38
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
1.12%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
99.70
롱(주식매수):
21 (46.67%)
숏(주식차입매도):
24 (53.33%)
수익 요인:
35.98
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
0.51 USD
평균 손실:
-0.11 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.20 USD)
연속 최대 손실:
-0.20 USD (1)
월별 성장률:
19.94%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.20 USD (0.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.18% (0.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPYp 11
USDCADp 8
NZDUSDp 8
GBPUSDp 8
AUDUSDp 7
USDCHFp 2
EURUSDp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPYp 4
USDCADp 5
NZDUSDp 4
GBPUSDp 4
AUDUSDp 4
USDCHFp 0
EURUSDp 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPYp 681
USDCADp 677
NZDUSDp 412
GBPUSDp 499
AUDUSDp 396
USDCHFp 16
EURUSDp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
최고의 거래: +1.43 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +7.40 USD
연속 최대 손실: -0.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Algo Trading (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY)
리뷰 없음
2026.01.11 17:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
