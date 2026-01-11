SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AliElMok
Ali Mamidouh M El Mokadem

AliElMok

Ali Mamidouh M El Mokadem
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
28 (59.57%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (40.43%)
En iyi işlem:
110.19 GBP
En kötü işlem:
-41.12 GBP
Brüt kâr:
574.60 GBP (6 683 pips)
Brüt zarar:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (70.77 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
212.94 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
8.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.59
Alış işlemleri:
43 (91.49%)
Satış işlemleri:
4 (8.51%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
7.57 GBP
Ortalama kâr:
20.52 GBP
Ortalama zarar:
-11.52 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-69.61 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-73.41 GBP (4)
Aylık büyüme:
98.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.08 GBP
Maksimum:
77.55 GBP (30.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 15
GBPUSD 10
EURJPY 8
USDJPY 7
EURUSD 6
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 494
GBPUSD 27
EURJPY 61
USDJPY -99
EURUSD -27
NZDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 4K
GBPUSD 851
EURJPY 1.1K
USDJPY -943
EURUSD -151
NZDCAD 26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.19 GBP
En kötü işlem: -41 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +70.77 GBP
Maksimum ardışık zarar: -69.61 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 105
Exness-MT5Real8
0.49 × 456
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 5688
ICMarketsEU-MT5-4
0.60 × 10
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.64 × 303
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.65 × 494
125 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.11 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol