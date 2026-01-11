- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
28 (59.57%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (40.43%)
En iyi işlem:
110.19 GBP
En kötü işlem:
-41.12 GBP
Brüt kâr:
574.60 GBP (6 683 pips)
Brüt zarar:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (70.77 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
212.94 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
8.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.59
Alış işlemleri:
43 (91.49%)
Satış işlemleri:
4 (8.51%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
7.57 GBP
Ortalama kâr:
20.52 GBP
Ortalama zarar:
-11.52 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-69.61 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-73.41 GBP (4)
Aylık büyüme:
98.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.08 GBP
Maksimum:
77.55 GBP (30.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|15
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|494
|GBPUSD
|27
|EURJPY
|61
|USDJPY
|-99
|EURUSD
|-27
|NZDCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|4K
|GBPUSD
|851
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|-943
|EURUSD
|-151
|NZDCAD
|26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110.19 GBP
En kötü işlem: -41 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +70.77 GBP
Maksimum ardışık zarar: -69.61 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 105
|
Exness-MT5Real8
|0.49 × 456
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 5688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.60 × 10
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.65 × 494
İnceleme yok