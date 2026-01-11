- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
28 (59.57%)
損失トレード:
19 (40.43%)
ベストトレード:
110.19 GBP
最悪のトレード:
-41.12 GBP
総利益:
574.60 GBP (6 683 pips)
総損失:
-218.96 GBP (1 787 pips)
最大連続の勝ち:
5 (70.77 GBP)
最大連続利益:
212.94 GBP (3)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
8.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
4.59
長いトレード:
43 (91.49%)
短いトレード:
4 (8.51%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
7.57 GBP
平均利益:
20.52 GBP
平均損失:
-11.52 GBP
最大連続の負け:
6 (-69.61 GBP)
最大連続損失:
-73.41 GBP (4)
月間成長:
98.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
74.08 GBP
最大の:
77.55 GBP (30.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|15
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|494
|GBPUSD
|27
|EURJPY
|61
|USDJPY
|-99
|EURUSD
|-27
|NZDCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|4K
|GBPUSD
|851
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|-943
|EURUSD
|-151
|NZDCAD
|26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +110.19 GBP
最悪のトレード: -41 GBP
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +70.77 GBP
最大連続損失: -69.61 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 105
|
Exness-MT5Real8
|0.49 × 456
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 5688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.60 × 10
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.65 × 494
