Ali Mamidouh M El Mokadem

AliElMok

Ali Mamidouh M El Mokadem
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
28 (59.57%)
損失トレード:
19 (40.43%)
ベストトレード:
110.19 GBP
最悪のトレード:
-41.12 GBP
総利益:
574.60 GBP (6 683 pips)
総損失:
-218.96 GBP (1 787 pips)
最大連続の勝ち:
5 (70.77 GBP)
最大連続利益:
212.94 GBP (3)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
8.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
4.59
長いトレード:
43 (91.49%)
短いトレード:
4 (8.51%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
7.57 GBP
平均利益:
20.52 GBP
平均損失:
-11.52 GBP
最大連続の負け:
6 (-69.61 GBP)
最大連続損失:
-73.41 GBP (4)
月間成長:
98.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
74.08 GBP
最大の:
77.55 GBP (30.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 15
GBPUSD 10
EURJPY 8
USDJPY 7
EURUSD 6
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 494
GBPUSD 27
EURJPY 61
USDJPY -99
EURUSD -27
NZDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY 4K
GBPUSD 851
EURJPY 1.1K
USDJPY -943
EURUSD -151
NZDCAD 26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +110.19 GBP
最悪のトレード: -41 GBP
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +70.77 GBP
最大連続損失: -69.61 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 105
Exness-MT5Real8
0.49 × 456
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 5688
ICMarketsEU-MT5-4
0.60 × 10
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.64 × 303
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.65 × 494
125 より多く...
レビューなし
2026.01.11 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
