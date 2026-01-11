SignaleKategorien
MetaTrader 5 / AliElMok
Ali Mamidouh M El Mokadem

AliElMok

Ali Mamidouh M El Mokadem
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
28 (59.57%)
Verlusttrades:
19 (40.43%)
Bester Trade:
110.19 GBP
Schlechtester Trade:
-41.12 GBP
Bruttoprofit:
574.60 GBP (6 683 pips)
Bruttoverlust:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (70.77 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
212.94 GBP (3)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
8.07%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
4.59
Long-Positionen:
43 (91.49%)
Short-Positionen:
4 (8.51%)
Profit-Faktor:
2.62
Mathematische Gewinnerwartung:
7.57 GBP
Durchschnittlicher Profit:
20.52 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-11.52 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-69.61 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-73.41 GBP (4)
Wachstum pro Monat :
98.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
74.08 GBP
Maximaler:
77.55 GBP (30.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 GBP)
Kapital:
0.00% (0.00 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 15
GBPUSD 10
EURJPY 8
USDJPY 7
EURUSD 6
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 494
GBPUSD 27
EURJPY 61
USDJPY -99
EURUSD -27
NZDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 4K
GBPUSD 851
EURJPY 1.1K
USDJPY -943
EURUSD -151
NZDCAD 26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +110.19 GBP
Schlechtester Trade: -41 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.77 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -69.61 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 105
Exness-MT5Real8
0.49 × 456
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 5688
ICMarketsEU-MT5-4
0.60 × 10
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.64 × 303
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.65 × 494
noch 125 ...
2026.01.11 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
