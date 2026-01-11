- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
28 (59.57%)
Verlusttrades:
19 (40.43%)
Bester Trade:
110.19 GBP
Schlechtester Trade:
-41.12 GBP
Bruttoprofit:
574.60 GBP (6 683 pips)
Bruttoverlust:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (70.77 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
212.94 GBP (3)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
8.07%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
4.59
Long-Positionen:
43 (91.49%)
Short-Positionen:
4 (8.51%)
Profit-Faktor:
2.62
Mathematische Gewinnerwartung:
7.57 GBP
Durchschnittlicher Profit:
20.52 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-11.52 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-69.61 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-73.41 GBP (4)
Wachstum pro Monat :
98.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
74.08 GBP
Maximaler:
77.55 GBP (30.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 GBP)
Kapital:
0.00% (0.00 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|15
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|494
|GBPUSD
|27
|EURJPY
|61
|USDJPY
|-99
|EURUSD
|-27
|NZDCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|4K
|GBPUSD
|851
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|-943
|EURUSD
|-151
|NZDCAD
|26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +110.19 GBP
Schlechtester Trade: -41 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.77 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -69.61 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 105
|
Exness-MT5Real8
|0.49 × 456
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 5688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.60 × 10
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.65 × 494
noch 125 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen