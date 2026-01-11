- 자본
- 축소
트레이드:
47
이익 거래:
28 (59.57%)
손실 거래:
19 (40.43%)
최고의 거래:
110.19 GBP
최악의 거래:
-41.12 GBP
총 수익:
574.60 GBP (6 683 pips)
총 손실:
-218.96 GBP (1 787 pips)
연속 최대 이익:
5 (70.77 GBP)
연속 최대 이익:
212.94 GBP (3)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
8.07%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
4.59
롱(주식매수):
43 (91.49%)
숏(주식차입매도):
4 (8.51%)
수익 요인:
2.62
기대수익:
7.57 GBP
평균 이익:
20.52 GBP
평균 손실:
-11.52 GBP
연속 최대 손실:
6 (-69.61 GBP)
연속 최대 손실:
-73.41 GBP (4)
월별 성장률:
98.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
74.08 GBP
최대한의:
77.55 GBP (30.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 GBP)
자본금별:
0.00% (0.00 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|15
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|494
|GBPUSD
|27
|EURJPY
|61
|USDJPY
|-99
|EURUSD
|-27
|NZDCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|4K
|GBPUSD
|851
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|-943
|EURUSD
|-151
|NZDCAD
|26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +110.19 GBP
최악의 거래: -41 GBP
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +70.77 GBP
연속 최대 손실: -69.61 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 105
|
Exness-MT5Real8
|0.49 × 456
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 5688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.60 × 10
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.65 × 494
리뷰 없음