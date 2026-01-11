시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AliElMok
Ali Mamidouh M El Mokadem

AliElMok

Ali Mamidouh M El Mokadem
0 리뷰
4
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
47
이익 거래:
28 (59.57%)
손실 거래:
19 (40.43%)
최고의 거래:
110.19 GBP
최악의 거래:
-41.12 GBP
총 수익:
574.60 GBP (6 683 pips)
총 손실:
-218.96 GBP (1 787 pips)
연속 최대 이익:
5 (70.77 GBP)
연속 최대 이익:
212.94 GBP (3)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
8.07%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
4.59
롱(주식매수):
43 (91.49%)
숏(주식차입매도):
4 (8.51%)
수익 요인:
2.62
기대수익:
7.57 GBP
평균 이익:
20.52 GBP
평균 손실:
-11.52 GBP
연속 최대 손실:
6 (-69.61 GBP)
연속 최대 손실:
-73.41 GBP (4)
월별 성장률:
98.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
74.08 GBP
최대한의:
77.55 GBP (30.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 GBP)
자본금별:
0.00% (0.00 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
GBPJPY 15
GBPUSD 10
EURJPY 8
USDJPY 7
EURUSD 6
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPJPY 494
GBPUSD 27
EURJPY 61
USDJPY -99
EURUSD -27
NZDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPJPY 4K
GBPUSD 851
EURJPY 1.1K
USDJPY -943
EURUSD -151
NZDCAD 26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +110.19 GBP
최악의 거래: -41 GBP
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +70.77 GBP
연속 최대 손실: -69.61 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 105
Exness-MT5Real8
0.49 × 456
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 5688
ICMarketsEU-MT5-4
0.60 × 10
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.64 × 303
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.65 × 494
125 더...
리뷰 없음
2026.01.11 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
