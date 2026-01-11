- 成长
交易:
47
盈利交易:
28 (59.57%)
亏损交易:
19 (40.43%)
最好交易:
110.19 GBP
最差交易:
-41.12 GBP
毛利:
574.60 GBP (6 683 pips)
毛利亏损:
-218.96 GBP (1 787 pips)
最大连续赢利:
5 (70.77 GBP)
最大连续盈利:
212.94 GBP (3)
夏普比率:
0.32
交易活动:
n/a
最大入金加载:
8.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 小时
采收率:
4.59
长期交易:
43 (91.49%)
短期交易:
4 (8.51%)
利润因子:
2.62
预期回报:
7.57 GBP
平均利润:
20.52 GBP
平均损失:
-11.52 GBP
最大连续失误:
6 (-69.61 GBP)
最大连续亏损:
-73.41 GBP (4)
每月增长:
98.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
74.08 GBP
最大值:
77.55 GBP (30.60%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|15
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|494
|GBPUSD
|27
|EURJPY
|61
|USDJPY
|-99
|EURUSD
|-27
|NZDCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|4K
|GBPUSD
|851
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|-943
|EURUSD
|-151
|NZDCAD
|26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +110.19 GBP
最差交易: -41 GBP
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +70.77 GBP
最大连续亏损: -69.61 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 105
|
Exness-MT5Real8
|0.49 × 456
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 5688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.60 × 10
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.65 × 494
