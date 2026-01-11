SeñalesSecciones
Ali Mamidouh M El Mokadem

AliElMok

Ali Mamidouh M El Mokadem
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
28 (59.57%)
Transacciones Irrentables:
19 (40.43%)
Mejor transacción:
110.19 GBP
Peor transacción:
-41.12 GBP
Beneficio Bruto:
574.60 GBP (6 683 pips)
Pérdidas Brutas:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (70.77 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
212.94 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
8.07%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
4.59
Transacciones Largas:
43 (91.49%)
Transacciones Cortas:
4 (8.51%)
Factor de Beneficio:
2.62
Beneficio Esperado:
7.57 GBP
Beneficio medio:
20.52 GBP
Pérdidas medias:
-11.52 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-69.61 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-73.41 GBP (4)
Crecimiento al mes:
98.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
74.08 GBP
Máxima:
77.55 GBP (30.60%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 15
GBPUSD 10
EURJPY 8
USDJPY 7
EURUSD 6
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 494
GBPUSD 27
EURJPY 61
USDJPY -99
EURUSD -27
NZDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 4K
GBPUSD 851
EURJPY 1.1K
USDJPY -943
EURUSD -151
NZDCAD 26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +110.19 GBP
Peor transacción: -41 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +70.77 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -69.61 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 105
Exness-MT5Real8
0.49 × 456
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 5688
ICMarketsEU-MT5-4
0.60 × 10
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.64 × 303
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.65 × 494
2026.01.11 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
