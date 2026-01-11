- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
28 (59.57%)
Loss Trade:
19 (40.43%)
Best Trade:
110.19 GBP
Worst Trade:
-41.12 GBP
Profitto lordo:
574.60 GBP (6 683 pips)
Perdita lorda:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (70.77 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
212.94 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
8.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.59
Long Trade:
43 (91.49%)
Short Trade:
4 (8.51%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
7.57 GBP
Profitto medio:
20.52 GBP
Perdita media:
-11.52 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-69.61 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-73.41 GBP (4)
Crescita mensile:
98.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.08 GBP
Massimale:
77.55 GBP (30.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|15
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|494
|GBPUSD
|27
|EURJPY
|61
|USDJPY
|-99
|EURUSD
|-27
|NZDCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|4K
|GBPUSD
|851
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|-943
|EURUSD
|-151
|NZDCAD
|26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.19 GBP
Worst Trade: -41 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +70.77 GBP
Massima perdita consecutiva: -69.61 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 105
|
Exness-MT5Real8
|0.49 × 456
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 5688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.60 × 10
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.65 × 494
