Ali Mamidouh M El Mokadem

AliElMok

Ali Mamidouh M El Mokadem
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
28 (59.57%)
Loss Trade:
19 (40.43%)
Best Trade:
110.19 GBP
Worst Trade:
-41.12 GBP
Profitto lordo:
574.60 GBP (6 683 pips)
Perdita lorda:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (70.77 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
212.94 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
8.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.59
Long Trade:
43 (91.49%)
Short Trade:
4 (8.51%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
7.57 GBP
Profitto medio:
20.52 GBP
Perdita media:
-11.52 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-69.61 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-73.41 GBP (4)
Crescita mensile:
98.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.08 GBP
Massimale:
77.55 GBP (30.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 15
GBPUSD 10
EURJPY 8
USDJPY 7
EURUSD 6
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 494
GBPUSD 27
EURJPY 61
USDJPY -99
EURUSD -27
NZDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 4K
GBPUSD 851
EURJPY 1.1K
USDJPY -943
EURUSD -151
NZDCAD 26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.19 GBP
Worst Trade: -41 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +70.77 GBP
Massima perdita consecutiva: -69.61 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 105
Exness-MT5Real8
0.49 × 456
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 5688
ICMarketsEU-MT5-4
0.60 × 10
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.64 × 303
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.65 × 494
Non ci sono recensioni
2026.01.11 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
