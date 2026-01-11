SignauxSections
Ali Mamidouh M El Mokadem

AliElMok

Ali Mamidouh M El Mokadem
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
47
Bénéfice trades:
28 (59.57%)
Perte trades:
19 (40.43%)
Meilleure transaction:
110.19 GBP
Pire transaction:
-41.12 GBP
Bénéfice brut:
574.60 GBP (6 683 pips)
Perte brute:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (70.77 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
212.94 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
8.07%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.59
Longs trades:
43 (91.49%)
Courts trades:
4 (8.51%)
Facteur de profit:
2.62
Rendement attendu:
7.57 GBP
Bénéfice moyen:
20.52 GBP
Perte moyenne:
-11.52 GBP
Pertes consécutives maximales:
6 (-69.61 GBP)
Perte consécutive maximale:
-73.41 GBP (4)
Croissance mensuelle:
98.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.08 GBP
Maximal:
77.55 GBP (30.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 15
GBPUSD 10
EURJPY 8
USDJPY 7
EURUSD 6
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 494
GBPUSD 27
EURJPY 61
USDJPY -99
EURUSD -27
NZDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 4K
GBPUSD 851
EURJPY 1.1K
USDJPY -943
EURUSD -151
NZDCAD 26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.19 GBP
Pire transaction: -41 GBP
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +70.77 GBP
Perte consécutive maximale: -69.61 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 105
Exness-MT5Real8
0.49 × 456
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 5688
ICMarketsEU-MT5-4
0.60 × 10
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.64 × 303
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.65 × 494
125 plus...
Aucun avis
2026.01.11 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
