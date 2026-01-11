- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
28 (59.57%)
Negociações com perda:
19 (40.43%)
Melhor negociação:
110.19 GBP
Pior negociação:
-41.12 GBP
Lucro bruto:
574.60 GBP (6 683 pips)
Perda bruta:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (70.77 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
212.94 GBP (3)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
8.07%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
4.59
Negociações longas:
43 (91.49%)
Negociações curtas:
4 (8.51%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
7.57 GBP
Lucro médio:
20.52 GBP
Perda média:
-11.52 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-69.61 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-73.41 GBP (4)
Crescimento mensal:
98.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
74.08 GBP
Máximo:
77.55 GBP (30.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|15
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|494
|GBPUSD
|27
|EURJPY
|61
|USDJPY
|-99
|EURUSD
|-27
|NZDCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|4K
|GBPUSD
|851
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|-943
|EURUSD
|-151
|NZDCAD
|26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +110.19 GBP
Pior negociação: -41 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +70.77 GBP
Máxima perda consecutiva: -69.61 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 105
|
Exness-MT5Real8
|0.49 × 456
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 5688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.60 × 10
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.65 × 494
