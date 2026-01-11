SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AliElMok
Ali Mamidouh M El Mokadem

AliElMok

Ali Mamidouh M El Mokadem
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
28 (59.57%)
Negociações com perda:
19 (40.43%)
Melhor negociação:
110.19 GBP
Pior negociação:
-41.12 GBP
Lucro bruto:
574.60 GBP (6 683 pips)
Perda bruta:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (70.77 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
212.94 GBP (3)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
8.07%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
4.59
Negociações longas:
43 (91.49%)
Negociações curtas:
4 (8.51%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
7.57 GBP
Lucro médio:
20.52 GBP
Perda média:
-11.52 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-69.61 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-73.41 GBP (4)
Crescimento mensal:
98.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
74.08 GBP
Máximo:
77.55 GBP (30.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 15
GBPUSD 10
EURJPY 8
USDJPY 7
EURUSD 6
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 494
GBPUSD 27
EURJPY 61
USDJPY -99
EURUSD -27
NZDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 4K
GBPUSD 851
EURJPY 1.1K
USDJPY -943
EURUSD -151
NZDCAD 26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +110.19 GBP
Pior negociação: -41 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +70.77 GBP
Máxima perda consecutiva: -69.61 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 105
Exness-MT5Real8
0.49 × 456
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 5688
ICMarketsEU-MT5-4
0.60 × 10
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.64 × 303
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.65 × 494
125 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.11 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar