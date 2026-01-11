СигналыРазделы
Ali Mamidouh M El Mokadem

0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
28 (59.57%)
Убыточных трейдов:
19 (40.43%)
Лучший трейд:
110.19 GBP
Худший трейд:
-41.12 GBP
Общая прибыль:
574.60 GBP (6 683 pips)
Общий убыток:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (70.77 GBP)
Макс. прибыль в серии:
212.94 GBP (3)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
8.07%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.59
Длинных трейдов:
43 (91.49%)
Коротких трейдов:
4 (8.51%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
7.57 GBP
Средняя прибыль:
20.52 GBP
Средний убыток:
-11.52 GBP
Макс. серия проигрышей:
6 (-69.61 GBP)
Макс. убыток в серии:
-73.41 GBP (4)
Прирост в месяц:
98.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.08 GBP
Максимальная:
77.55 GBP (30.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 15
GBPUSD 10
EURJPY 8
USDJPY 7
EURUSD 6
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 494
GBPUSD 27
EURJPY 61
USDJPY -99
EURUSD -27
NZDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 4K
GBPUSD 851
EURJPY 1.1K
USDJPY -943
EURUSD -151
NZDCAD 26
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +110.19 GBP
Худший трейд: -41 GBP
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +70.77 GBP
Макс. убыток в серии: -69.61 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
itexsys-Platform
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 105
Exness-MT5Real8
0.49 × 456
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 5688
ICMarketsEU-MT5-4
0.60 × 10
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.64 × 303
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.65 × 494
еще 125...
Нет отзывов
2026.01.11 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
