- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
28 (59.57%)
Убыточных трейдов:
19 (40.43%)
Лучший трейд:
110.19 GBP
Худший трейд:
-41.12 GBP
Общая прибыль:
574.60 GBP (6 683 pips)
Общий убыток:
-218.96 GBP (1 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (70.77 GBP)
Макс. прибыль в серии:
212.94 GBP (3)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
8.07%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.59
Длинных трейдов:
43 (91.49%)
Коротких трейдов:
4 (8.51%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
7.57 GBP
Средняя прибыль:
20.52 GBP
Средний убыток:
-11.52 GBP
Макс. серия проигрышей:
6 (-69.61 GBP)
Макс. убыток в серии:
-73.41 GBP (4)
Прирост в месяц:
98.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.08 GBP
Максимальная:
77.55 GBP (30.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|15
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|494
|GBPUSD
|27
|EURJPY
|61
|USDJPY
|-99
|EURUSD
|-27
|NZDCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|4K
|GBPUSD
|851
|EURJPY
|1.1K
|USDJPY
|-943
|EURUSD
|-151
|NZDCAD
|26
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +110.19 GBP
Худший трейд: -41 GBP
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +70.77 GBP
Макс. убыток в серии: -69.61 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 105
|
Exness-MT5Real8
|0.49 × 456
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 5688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.60 × 10
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.64 × 303
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.65 × 494
