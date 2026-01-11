SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Helios Capital Partners
Peter Ross Neill

Helios Capital Partners

Peter Ross Neill
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
465
Kârla kapanan işlemler:
310 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
155 (33.33%)
En iyi işlem:
577.04 GBP
En kötü işlem:
-256.99 GBP
Brüt kâr:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
Brüt zarar:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (324.14 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
1 456.61 GBP (10)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
189
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.89
Alış işlemleri:
369 (79.35%)
Satış işlemleri:
96 (20.65%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
6.78 GBP
Ortalama kâr:
17.99 GBP
Ortalama zarar:
-15.63 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-87.63 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-961.76 GBP (6)
Aylık büyüme:
14.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
1 090.52 GBP (6.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.33% (1 083.56 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 224
NDX 64
EURUSD 39
GBPJPY 35
WS30 18
SP500 16
AUDUSD 15
USDJPY 15
GBPUSD 15
AUDCAD 13
AUDNZD 6
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.9K
NDX 851
EURUSD -163
GBPJPY 136
WS30 49
SP500 99
AUDUSD 13
USDJPY 93
GBPUSD 90
AUDCAD 12
AUDNZD 3
NZDCAD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
NDX 42K
EURUSD -15K
GBPJPY 18K
WS30 5.4K
SP500 11K
AUDUSD 1.4K
USDJPY 15K
GBPUSD 9.7K
AUDCAD 1.7K
AUDNZD 519
NZDCAD 425
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +577.04 GBP
En kötü işlem: -257 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +324.14 GBP
Maksimum ardışık zarar: -87.63 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 9
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 3609
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 169
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
19 daha fazla...
  • Company behind the strategy - Helios Capital Partners
  • Multi strategy, Multi Asset Algo strategy - 100% automated
  • Extensive back and forward testing, optimisations generating Alpha.
  • Multi Sequence - 10 trades per sequence max. 
  • X2 core strategies operating across 9 assets (Index, Metals, FX)
    1. Bullish Trend momentum strategy
    2. Bullish Against Trend pull back strategy
  • Max DD - <10%

2024 - Helios delivered 115% ROI

2025 - 6 months testing, engineering, building on the 2024 success. Launched refreshed strategies in August.

Results available live here:

Fund 1 - https://www.darwinexzero.com/darwin/mxyo/performance

Fund 2 - https://www.darwinexzero.com/darwin/utqw/performance

Both of the above funnel into the signals provided here 

Q4 2025 - +30% ROI


İnceleme yok
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
