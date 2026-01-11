- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
465
Прибыльных трейдов:
310 (66.66%)
Убыточных трейдов:
155 (33.33%)
Лучший трейд:
577.04 GBP
Худший трейд:
-256.99 GBP
Общая прибыль:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
Общий убыток:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (324.14 GBP)
Макс. прибыль в серии:
1 456.61 GBP (10)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
189
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
369 (79.35%)
Коротких трейдов:
96 (20.65%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
6.78 GBP
Средняя прибыль:
17.99 GBP
Средний убыток:
-15.63 GBP
Макс. серия проигрышей:
17 (-87.63 GBP)
Макс. убыток в серии:
-961.76 GBP (6)
Прирост в месяц:
14.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
1 090.52 GBP (6.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.33% (1 083.56 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|NDX
|64
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|35
|WS30
|18
|SP500
|16
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|15
|AUDCAD
|13
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.9K
|NDX
|851
|EURUSD
|-163
|GBPJPY
|136
|WS30
|49
|SP500
|99
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|90
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|27K
|NDX
|42K
|EURUSD
|-15K
|GBPJPY
|18K
|WS30
|5.4K
|SP500
|11K
|AUDUSD
|1.4K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|9.7K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|519
|NZDCAD
|425
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +577.04 GBP
Худший трейд: -257 GBP
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +324.14 GBP
Макс. убыток в серии: -87.63 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 3609
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 169
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 397
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.58 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
еще 19...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Компания, стоящая за стратегией — Helios Capital Partners
Многостратегическая, многоактивная алгоритмическая стратегия — 100% автоматизирована
Обширное тестирование, оптимизация и генерация альфа-доходности.
Многопоследовательность — максимум 10 сделок в последовательности.
2 основные стратегии, работающие с 9 активами (индексы, металлы, валюта)
Стратегия бычьего тренда
Стратегия бычьего тренда против тренда (коррекция)
Максимальная продолжительность — <10%
2024 год — Helios обеспечила 115% ROI
2025 год — 6 месяцев тестирования, разработки и развития успеха 2024 года. Обновленные стратегии запущены в августе.
Результаты доступны в режиме реального времени здесь:
Оба вышеуказанных фонда используют сигналы, представленные здесь
Q4 2025 - +30% ROI
Нет отзывов