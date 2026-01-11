Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 9 OneRoyal-Server 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.18 × 39 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 Darwinex-Live 0.32 × 3609 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 FXOpen-MT5 0.67 × 6 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 Pepperstone-MT5-Live01 0.96 × 169 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.05 × 397 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.40 × 5 FPMarketsLLC-Live 1.50 × 46 Ava-Real 1-MT5 2.00 × 5 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.00 × 2 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 2.58 × 24 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 еще 19...