Peter Ross Neill

Helios Capital Partners

Peter Ross Neill
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 14%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
465
Прибыльных трейдов:
310 (66.66%)
Убыточных трейдов:
155 (33.33%)
Лучший трейд:
577.04 GBP
Худший трейд:
-256.99 GBP
Общая прибыль:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
Общий убыток:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (324.14 GBP)
Макс. прибыль в серии:
1 456.61 GBP (10)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
189
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
369 (79.35%)
Коротких трейдов:
96 (20.65%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
6.78 GBP
Средняя прибыль:
17.99 GBP
Средний убыток:
-15.63 GBP
Макс. серия проигрышей:
17 (-87.63 GBP)
Макс. убыток в серии:
-961.76 GBP (6)
Прирост в месяц:
14.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
1 090.52 GBP (6.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.33% (1 083.56 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 224
NDX 64
EURUSD 39
GBPJPY 35
WS30 18
SP500 16
AUDUSD 15
USDJPY 15
GBPUSD 15
AUDCAD 13
AUDNZD 6
NZDCAD 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.9K
NDX 851
EURUSD -163
GBPJPY 136
WS30 49
SP500 99
AUDUSD 13
USDJPY 93
GBPUSD 90
AUDCAD 12
AUDNZD 3
NZDCAD 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
NDX 42K
EURUSD -15K
GBPJPY 18K
WS30 5.4K
SP500 11K
AUDUSD 1.4K
USDJPY 15K
GBPUSD 9.7K
AUDCAD 1.7K
AUDNZD 519
NZDCAD 425
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +577.04 GBP
Худший трейд: -257 GBP
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +324.14 GBP
Макс. убыток в серии: -87.63 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 9
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 3609
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 169
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
еще 19...
Компания, стоящая за стратегией — Helios Capital Partners
Многостратегическая, многоактивная алгоритмическая стратегия — 100% автоматизирована
Обширное тестирование, оптимизация и генерация альфа-доходности.
Многопоследовательность — максимум 10 сделок в последовательности.
2 основные стратегии, работающие с 9 активами (индексы, металлы, валюта)
Стратегия бычьего тренда
Стратегия бычьего тренда против тренда (коррекция)
Максимальная продолжительность — <10%
2024 год — Helios обеспечила 115% ROI

2025 год — 6 месяцев тестирования, разработки и развития успеха 2024 года. Обновленные стратегии запущены в августе.

Результаты доступны в режиме реального времени здесь:



Оба вышеуказанных фонда используют сигналы, представленные здесь

Q4 2025 - +30% ROI
Нет отзывов
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
