戦略を立案した企業 - Helios Capital Partners

マルチ戦略、マルチアセット・アルゴリズム戦略 - 100%自動化

徹底的なバックフォワードテストと最適化によりアルファを創出

マルチシーケンス - 1シーケンスあたり最大10件の取引

9つの資産（指数、貴金属、FX）で運用される2つのコア戦略

強気トレンド・モメンタム戦略

強気アゲンスト・トレンド・プルバック戦略

最大DD - 10%未満

2024年 - Heliosは115%のROIを達成





2025年 - 2024年の成功を基に、6ヶ月間のテストとエンジニアリングを実施。8月に戦略を刷新。





ライブ結果は以下からご覧いただけます。













上記の2つのファンドは、こちらで提供されているシグナルに連動しています。





2025年第4四半期 - ROI +30%