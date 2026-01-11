シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Helios Capital Partners
Peter Ross Neill

Helios Capital Partners

Peter Ross Neill
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 14%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
465
利益トレード:
310 (66.66%)
損失トレード:
155 (33.33%)
ベストトレード:
577.04 GBP
最悪のトレード:
-256.99 GBP
総利益:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
総損失:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
最大連続の勝ち:
38 (324.14 GBP)
最大連続利益:
1 456.61 GBP (10)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
189
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.89
長いトレード:
369 (79.35%)
短いトレード:
96 (20.65%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
6.78 GBP
平均利益:
17.99 GBP
平均損失:
-15.63 GBP
最大連続の負け:
17 (-87.63 GBP)
最大連続損失:
-961.76 GBP (6)
月間成長:
14.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
1 090.52 GBP (6.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.33% (1 083.56 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 224
NDX 64
EURUSD 39
GBPJPY 35
WS30 18
SP500 16
AUDUSD 15
USDJPY 15
GBPUSD 15
AUDCAD 13
AUDNZD 6
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.9K
NDX 851
EURUSD -163
GBPJPY 136
WS30 49
SP500 99
AUDUSD 13
USDJPY 93
GBPUSD 90
AUDCAD 12
AUDNZD 3
NZDCAD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 27K
NDX 42K
EURUSD -15K
GBPJPY 18K
WS30 5.4K
SP500 11K
AUDUSD 1.4K
USDJPY 15K
GBPUSD 9.7K
AUDCAD 1.7K
AUDNZD 519
NZDCAD 425
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +577.04 GBP
最悪のトレード: -257 GBP
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +324.14 GBP
最大連続損失: -87.63 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 9
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 3609
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 169
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
19 より多く...
戦略を立案した企業 - Helios Capital Partners
マルチ戦略、マルチアセット・アルゴリズム戦略 - 100%自動化
徹底的なバックフォワードテストと最適化によりアルファを創出
マルチシーケンス - 1シーケンスあたり最大10件の取引
9つの資産（指数、貴金属、FX）で運用される2つのコア戦略
強気トレンド・モメンタム戦略
強気アゲンスト・トレンド・プルバック戦略
最大DD - 10%未満
2024年 - Heliosは115%のROIを達成

2025年 - 2024年の成功を基に、6ヶ月間のテストとエンジニアリングを実施。8月に戦略を刷新。

ライブ結果は以下からご覧いただけます。



上記の2つのファンドは、こちらで提供されているシグナルに連動しています。

2025年第4四半期 - ROI +30%
