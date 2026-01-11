- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
465
利益トレード:
310 (66.66%)
損失トレード:
155 (33.33%)
ベストトレード:
577.04 GBP
最悪のトレード:
-256.99 GBP
総利益:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
総損失:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
最大連続の勝ち:
38 (324.14 GBP)
最大連続利益:
1 456.61 GBP (10)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
189
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.89
長いトレード:
369 (79.35%)
短いトレード:
96 (20.65%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
6.78 GBP
平均利益:
17.99 GBP
平均損失:
-15.63 GBP
最大連続の負け:
17 (-87.63 GBP)
最大連続損失:
-961.76 GBP (6)
月間成長:
14.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
1 090.52 GBP (6.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.33% (1 083.56 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|NDX
|64
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|35
|WS30
|18
|SP500
|16
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|15
|AUDCAD
|13
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.9K
|NDX
|851
|EURUSD
|-163
|GBPJPY
|136
|WS30
|49
|SP500
|99
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|90
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|27K
|NDX
|42K
|EURUSD
|-15K
|GBPJPY
|18K
|WS30
|5.4K
|SP500
|11K
|AUDUSD
|1.4K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|9.7K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|519
|NZDCAD
|425
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +577.04 GBP
最悪のトレード: -257 GBP
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +324.14 GBP
最大連続損失: -87.63 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 3609
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 169
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 397
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.58 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
19 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
戦略を立案した企業 - Helios Capital Partners
マルチ戦略、マルチアセット・アルゴリズム戦略 - 100%自動化
徹底的なバックフォワードテストと最適化によりアルファを創出
マルチシーケンス - 1シーケンスあたり最大10件の取引
9つの資産（指数、貴金属、FX）で運用される2つのコア戦略
強気トレンド・モメンタム戦略
強気アゲンスト・トレンド・プルバック戦略
最大DD - 10%未満
2024年 - Heliosは115%のROIを達成
2025年 - 2024年の成功を基に、6ヶ月間のテストとエンジニアリングを実施。8月に戦略を刷新。
ライブ結果は以下からご覧いただけます。
上記の2つのファンドは、こちらで提供されているシグナルに連動しています。
2025年第4四半期 - ROI +30%
レビューなし