SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Helios Capital Partners
Peter Ross Neill

Helios Capital Partners

Peter Ross Neill
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 14%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
465
Bénéfice trades:
310 (66.66%)
Perte trades:
155 (33.33%)
Meilleure transaction:
577.04 GBP
Pire transaction:
-256.99 GBP
Bénéfice brut:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
Perte brute:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (324.14 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
1 456.61 GBP (10)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
189
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.89
Longs trades:
369 (79.35%)
Courts trades:
96 (20.65%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
6.78 GBP
Bénéfice moyen:
17.99 GBP
Perte moyenne:
-15.63 GBP
Pertes consécutives maximales:
17 (-87.63 GBP)
Perte consécutive maximale:
-961.76 GBP (6)
Croissance mensuelle:
14.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
1 090.52 GBP (6.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.33% (1 083.56 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 224
NDX 64
EURUSD 39
GBPJPY 35
WS30 18
SP500 16
AUDUSD 15
USDJPY 15
GBPUSD 15
AUDCAD 13
AUDNZD 6
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.9K
NDX 851
EURUSD -163
GBPJPY 136
WS30 49
SP500 99
AUDUSD 13
USDJPY 93
GBPUSD 90
AUDCAD 12
AUDNZD 3
NZDCAD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
NDX 42K
EURUSD -15K
GBPJPY 18K
WS30 5.4K
SP500 11K
AUDUSD 1.4K
USDJPY 15K
GBPUSD 9.7K
AUDCAD 1.7K
AUDNZD 519
NZDCAD 425
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +577.04 GBP
Pire transaction: -257 GBP
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +324.14 GBP
Perte consécutive maximale: -87.63 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 9
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 3609
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 169
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
19 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Company behind the strategy - Helios Capital Partners
  • Multi strategy, Multi Asset Algo strategy - 100% automated
  • Extensive back and forward testing, optimisations generating Alpha.
  • Multi Sequence - 10 trades per sequence max. 
  • X2 core strategies operating across 9 assets (Index, Metals, FX)
    1. Bullish Trend momentum strategy
    2. Bullish Against Trend pull back strategy
  • Max DD - <10%

2024 - Helios delivered 115% ROI

2025 - 6 months testing, engineering, building on the 2024 success. Launched refreshed strategies in August.

Results available live here:

Fund 1 - https://www.darwinexzero.com/darwin/mxyo/performance

Fund 2 - https://www.darwinexzero.com/darwin/utqw/performance

Both of the above funnel into the signals provided here 

Q4 2025 - +30% ROI


Aucun avis
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire