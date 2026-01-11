- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
465
Bénéfice trades:
310 (66.66%)
Perte trades:
155 (33.33%)
Meilleure transaction:
577.04 GBP
Pire transaction:
-256.99 GBP
Bénéfice brut:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
Perte brute:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (324.14 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
1 456.61 GBP (10)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
189
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.89
Longs trades:
369 (79.35%)
Courts trades:
96 (20.65%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
6.78 GBP
Bénéfice moyen:
17.99 GBP
Perte moyenne:
-15.63 GBP
Pertes consécutives maximales:
17 (-87.63 GBP)
Perte consécutive maximale:
-961.76 GBP (6)
Croissance mensuelle:
14.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
1 090.52 GBP (6.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.33% (1 083.56 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|NDX
|64
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|35
|WS30
|18
|SP500
|16
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|15
|AUDCAD
|13
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.9K
|NDX
|851
|EURUSD
|-163
|GBPJPY
|136
|WS30
|49
|SP500
|99
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|90
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|3
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|27K
|NDX
|42K
|EURUSD
|-15K
|GBPJPY
|18K
|WS30
|5.4K
|SP500
|11K
|AUDUSD
|1.4K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|9.7K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|519
|NZDCAD
|425
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +577.04 GBP
Pire transaction: -257 GBP
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +324.14 GBP
Perte consécutive maximale: -87.63 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
Darwinex-Live
|0.32 × 3609
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 169
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
|2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
19 plus...
- Company behind the strategy - Helios Capital Partners
- Multi strategy, Multi Asset Algo strategy - 100% automated
- Extensive back and forward testing, optimisations generating Alpha.
- Multi Sequence - 10 trades per sequence max.
- X2 core strategies operating across 9 assets (Index, Metals, FX)
- Bullish Trend momentum strategy
- Bullish Against Trend pull back strategy
- Max DD - <10%
2024 - Helios delivered 115% ROI
2025 - 6 months testing, engineering, building on the 2024 success. Launched refreshed strategies in August.
Results available live here:
Fund 1 - https://www.darwinexzero.com/darwin/mxyo/performance
Fund 2 - https://www.darwinexzero.com/darwin/utqw/performance
Both of the above funnel into the signals provided here
Q4 2025 - +30% ROI
Aucun avis