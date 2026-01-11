- Wachstum
Trades insgesamt:
465
Gewinntrades:
310 (66.66%)
Verlusttrades:
155 (33.33%)
Bester Trade:
577.04 GBP
Schlechtester Trade:
-256.99 GBP
Bruttoprofit:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
Bruttoverlust:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (324.14 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 456.61 GBP (10)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
189
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.89
Long-Positionen:
369 (79.35%)
Short-Positionen:
96 (20.65%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
6.78 GBP
Durchschnittlicher Profit:
17.99 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-15.63 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-87.63 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-961.76 GBP (6)
Wachstum pro Monat :
14.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
1 090.52 GBP (6.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.33% (1 083.56 GBP)
Kapital:
0.00% (0.00 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|NDX
|64
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|35
|WS30
|18
|SP500
|16
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|15
|AUDCAD
|13
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.9K
|NDX
|851
|EURUSD
|-163
|GBPJPY
|136
|WS30
|49
|SP500
|99
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|90
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|27K
|NDX
|42K
|EURUSD
|-15K
|GBPJPY
|18K
|WS30
|5.4K
|SP500
|11K
|AUDUSD
|1.4K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|9.7K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|519
|NZDCAD
|425
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +577.04 GBP
Schlechtester Trade: -257 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +324.14 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.63 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 3609
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 169
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 397
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.58 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
Unternehmen hinter der Strategie – Helios Capital Partners
Multi-Strategie, Multi-Asset-Algorithmus-Strategie – 100 % automatisiert
Umfangreiche Back- und Forward-Tests, Optimierungen zur Alpha-Generierung.
Multi-Sequenz – max. 10 Trades pro Sequenz.
2 Kernstrategien für 9 Assets (Index, Metalle, Devisen).
Momentum-Strategie für Aufwärtstrends.
Pullback-Strategie gegen den Trend.
Maximaler Drawdown – <10 %.
2024 – Helios erzielte 115 % ROI.
2025 – 6 Monate Testphase, Weiterentwicklung und Ausbau des Erfolgs von 2024. Einführung aktualisierter Strategien im August.
Ergebnisse live hier verfügbar:
Beide Fonds speisen die hier bereitgestellten Signale.
Q4 2025 – +30 % ROI
