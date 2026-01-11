SignaleKategorien
Helios Capital Partners
Peter Ross Neill

Helios Capital Partners

Peter Ross Neill
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 14%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
465
Gewinntrades:
310 (66.66%)
Verlusttrades:
155 (33.33%)
Bester Trade:
577.04 GBP
Schlechtester Trade:
-256.99 GBP
Bruttoprofit:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
Bruttoverlust:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (324.14 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 456.61 GBP (10)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
189
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.89
Long-Positionen:
369 (79.35%)
Short-Positionen:
96 (20.65%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
6.78 GBP
Durchschnittlicher Profit:
17.99 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-15.63 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-87.63 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-961.76 GBP (6)
Wachstum pro Monat :
14.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
1 090.52 GBP (6.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.33% (1 083.56 GBP)
Kapital:
0.00% (0.00 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 224
NDX 64
EURUSD 39
GBPJPY 35
WS30 18
SP500 16
AUDUSD 15
USDJPY 15
GBPUSD 15
AUDCAD 13
AUDNZD 6
NZDCAD 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.9K
NDX 851
EURUSD -163
GBPJPY 136
WS30 49
SP500 99
AUDUSD 13
USDJPY 93
GBPUSD 90
AUDCAD 12
AUDNZD 3
NZDCAD 3
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
NDX 42K
EURUSD -15K
GBPJPY 18K
WS30 5.4K
SP500 11K
AUDUSD 1.4K
USDJPY 15K
GBPUSD 9.7K
AUDCAD 1.7K
AUDNZD 519
NZDCAD 425
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +577.04 GBP
Schlechtester Trade: -257 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +324.14 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.63 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 9
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 3609
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 169
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Unternehmen hinter der Strategie – Helios Capital Partners
Multi-Strategie, Multi-Asset-Algorithmus-Strategie – 100 % automatisiert
Umfangreiche Back- und Forward-Tests, Optimierungen zur Alpha-Generierung.
Multi-Sequenz – max. 10 Trades pro Sequenz.
2 Kernstrategien für 9 Assets (Index, Metalle, Devisen).
Momentum-Strategie für Aufwärtstrends.
Pullback-Strategie gegen den Trend.
Maximaler Drawdown – <10 %.
2024 – Helios erzielte 115 % ROI.

2025 – 6 Monate Testphase, Weiterentwicklung und Ausbau des Erfolgs von 2024. Einführung aktualisierter Strategien im August.

Ergebnisse live hier verfügbar:



Beide Fonds speisen die hier bereitgestellten Signale.

Q4 2025 – +30 % ROI
Keine Bewertungen
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
