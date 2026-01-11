- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
465
Transacciones Rentables:
310 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
155 (33.33%)
Mejor transacción:
577.04 GBP
Peor transacción:
-256.99 GBP
Beneficio Bruto:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (324.14 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
1 456.61 GBP (10)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
189
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.89
Transacciones Largas:
369 (79.35%)
Transacciones Cortas:
96 (20.65%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
6.78 GBP
Beneficio medio:
17.99 GBP
Pérdidas medias:
-15.63 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-87.63 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-961.76 GBP (6)
Crecimiento al mes:
14.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
1 090.52 GBP (6.23%)
Reducción relativa:
De balance:
3.33% (1 083.56 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|NDX
|64
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|35
|WS30
|18
|SP500
|16
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|15
|AUDCAD
|13
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.9K
|NDX
|851
|EURUSD
|-163
|GBPJPY
|136
|WS30
|49
|SP500
|99
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|90
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|27K
|NDX
|42K
|EURUSD
|-15K
|GBPJPY
|18K
|WS30
|5.4K
|SP500
|11K
|AUDUSD
|1.4K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|9.7K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|519
|NZDCAD
|425
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +577.04 GBP
Peor transacción: -257 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +324.14 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -87.63 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 3609
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 169
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 397
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.58 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
otros 19...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Empresa responsable de la estrategia: Helios Capital Partners
Multiestrategia, estrategia algorítmica multiactivo - 100 % automatizada
Exhaustivas pruebas retrospectivas y optimizaciones que generan alfa.
Multisecuencia: 10 operaciones por secuencia como máximo.
X2 estrategias principales que operan en 9 activos (índice, metales, divisas).
Estrategia de impulso de tendencia alcista.
Estrategia de retroceso contra tendencia alcista. DD máximo: <10 %.
2024: Helios obtuvo un ROI del 115 %.
2025: 6 meses de pruebas, desarrollo y consolidación del éxito de 2024. Lanzamiento de estrategias actualizadas en agosto.
Resultados disponibles en tiempo real aquí:
Ambas estrategias se integran en las señales proporcionadas aquí.
T4 2025: +30 % ROI
No hay comentarios