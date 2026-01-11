SeñalesSecciones
Peter Ross Neill

Helios Capital Partners

Peter Ross Neill
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 14%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
465
Transacciones Rentables:
310 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
155 (33.33%)
Mejor transacción:
577.04 GBP
Peor transacción:
-256.99 GBP
Beneficio Bruto:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (324.14 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
1 456.61 GBP (10)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
189
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.89
Transacciones Largas:
369 (79.35%)
Transacciones Cortas:
96 (20.65%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
6.78 GBP
Beneficio medio:
17.99 GBP
Pérdidas medias:
-15.63 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-87.63 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-961.76 GBP (6)
Crecimiento al mes:
14.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
1 090.52 GBP (6.23%)
Reducción relativa:
De balance:
3.33% (1 083.56 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 224
NDX 64
EURUSD 39
GBPJPY 35
WS30 18
SP500 16
AUDUSD 15
USDJPY 15
GBPUSD 15
AUDCAD 13
AUDNZD 6
NZDCAD 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.9K
NDX 851
EURUSD -163
GBPJPY 136
WS30 49
SP500 99
AUDUSD 13
USDJPY 93
GBPUSD 90
AUDCAD 12
AUDNZD 3
NZDCAD 3
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 27K
NDX 42K
EURUSD -15K
GBPJPY 18K
WS30 5.4K
SP500 11K
AUDUSD 1.4K
USDJPY 15K
GBPUSD 9.7K
AUDCAD 1.7K
AUDNZD 519
NZDCAD 425
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +577.04 GBP
Peor transacción: -257 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +324.14 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -87.63 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 9
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 3609
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 169
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Empresa responsable de la estrategia: Helios Capital Partners
Multiestrategia, estrategia algorítmica multiactivo - 100 % automatizada
Exhaustivas pruebas retrospectivas y optimizaciones que generan alfa.
Multisecuencia: 10 operaciones por secuencia como máximo.
X2 estrategias principales que operan en 9 activos (índice, metales, divisas).
Estrategia de impulso de tendencia alcista.
Estrategia de retroceso contra tendencia alcista. DD máximo: <10 %.
2024: Helios obtuvo un ROI del 115 %.

2025: 6 meses de pruebas, desarrollo y consolidación del éxito de 2024. Lanzamiento de estrategias actualizadas en agosto.

Resultados disponibles en tiempo real aquí:



Ambas estrategias se integran en las señales proporcionadas aquí.

T4 2025: +30 % ROI
No hay comentarios
2026.01.11 15:09
