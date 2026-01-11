- 成长
交易:
465
盈利交易:
310 (66.66%)
亏损交易:
155 (33.33%)
最好交易:
577.04 GBP
最差交易:
-256.99 GBP
毛利:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
毛利亏损:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
最大连续赢利:
38 (324.14 GBP)
最大连续盈利:
1 456.61 GBP (10)
夏普比率:
0.14
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
189
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.89
长期交易:
369 (79.35%)
短期交易:
96 (20.65%)
利润因子:
2.30
预期回报:
6.78 GBP
平均利润:
17.99 GBP
平均损失:
-15.63 GBP
最大连续失误:
17 (-87.63 GBP)
最大连续亏损:
-961.76 GBP (6)
每月增长:
14.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
1 090.52 GBP (6.23%)
相对跌幅:
结余:
3.33% (1 083.56 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|NDX
|64
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|35
|WS30
|18
|SP500
|16
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|15
|AUDCAD
|13
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.9K
|NDX
|851
|EURUSD
|-163
|GBPJPY
|136
|WS30
|49
|SP500
|99
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|90
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|27K
|NDX
|42K
|EURUSD
|-15K
|GBPJPY
|18K
|WS30
|5.4K
|SP500
|11K
|AUDUSD
|1.4K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|9.7K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|519
|NZDCAD
|425
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +577.04 GBP
最差交易: -257 GBP
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +324.14 GBP
最大连续亏损: -87.63 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
Darwinex-Live
|0.32 × 3609
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 169
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
|2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
该策略背后的公司——Helios Capital Partners
多元策略、多元资产算法策略——100% 自动化
广泛的回溯和前瞻测试，优化策略带来超额收益 (Alpha)。
多序列——每个序列最多 10 笔交易。
两种核心策略，涵盖 9 种资产（指数、金属、外汇）。
看涨趋势动量策略
看涨逆势回调策略
最大回撤——<10%
2024 年——Helios 实现了 115% 的投资回报率 (ROI)
2025 年——历经 6 个月的测试、工程开发，在 2024 年成功的基础上继续发展。8 月份推出了更新后的策略。
业绩报告可在此处查看：
以上两个基金的业绩均汇入此处提供的信号。
2025 年第四季度——投资回报率 (ROI) 增长 30%
