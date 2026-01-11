SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Helios Capital Partners
Peter Ross Neill

Helios Capital Partners

Peter Ross Neill
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 14%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
465
Negociações com lucro:
310 (66.66%)
Negociações com perda:
155 (33.33%)
Melhor negociação:
577.04 GBP
Pior negociação:
-256.99 GBP
Lucro bruto:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
Perda bruta:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (324.14 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
1 456.61 GBP (10)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
189
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.89
Negociações longas:
369 (79.35%)
Negociações curtas:
96 (20.65%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
6.78 GBP
Lucro médio:
17.99 GBP
Perda média:
-15.63 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-87.63 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-961.76 GBP (6)
Crescimento mensal:
14.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
1 090.52 GBP (6.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.33% (1 083.56 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 224
NDX 64
EURUSD 39
GBPJPY 35
WS30 18
SP500 16
AUDUSD 15
USDJPY 15
GBPUSD 15
AUDCAD 13
AUDNZD 6
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.9K
NDX 851
EURUSD -163
GBPJPY 136
WS30 49
SP500 99
AUDUSD 13
USDJPY 93
GBPUSD 90
AUDCAD 12
AUDNZD 3
NZDCAD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 27K
NDX 42K
EURUSD -15K
GBPJPY 18K
WS30 5.4K
SP500 11K
AUDUSD 1.4K
USDJPY 15K
GBPUSD 9.7K
AUDCAD 1.7K
AUDNZD 519
NZDCAD 425
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +577.04 GBP
Pior negociação: -257 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +324.14 GBP
Máxima perda consecutiva: -87.63 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 9
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.32 × 3609
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.96 × 169
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 397
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.58 × 24
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
19 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Empresa por trás da estratégia - Helios Capital Partners
Estratégia Algorítmica Multi-Ativos - 100% automatizada
Extensos testes de back-to-ward e otimizações gerando Alfa.

Múltiplas Sequências - máximo de 10 operações por sequência.

Duas estratégias principais operando em 9 ativos (Índices, Metais, Câmbio)
Estratégia de momentum de tendência de alta
Estratégia de pullback de tendência de alta
Delay Máximo - <10%
2024 - A Helios entregou um ROI de 115%

2025 - 6 meses de testes, engenharia e desenvolvimento, consolidando o sucesso de 2024. Lançamento de estratégias atualizadas em agosto.

Resultados disponíveis aqui:



Ambos os fundos convergem para os sinais fornecidos aqui

4º trimestre de 2025 - +30% de ROI
Sem comentários
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar