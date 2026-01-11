- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
465
Negociações com lucro:
310 (66.66%)
Negociações com perda:
155 (33.33%)
Melhor negociação:
577.04 GBP
Pior negociação:
-256.99 GBP
Lucro bruto:
5 577.77 GBP (254 390 pips)
Perda bruta:
-2 422.81 GBP (137 863 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (324.14 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
1 456.61 GBP (10)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
189
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.89
Negociações longas:
369 (79.35%)
Negociações curtas:
96 (20.65%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
6.78 GBP
Lucro médio:
17.99 GBP
Perda média:
-15.63 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-87.63 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-961.76 GBP (6)
Crescimento mensal:
14.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
1 090.52 GBP (6.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.33% (1 083.56 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|NDX
|64
|EURUSD
|39
|GBPJPY
|35
|WS30
|18
|SP500
|16
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|15
|AUDCAD
|13
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.9K
|NDX
|851
|EURUSD
|-163
|GBPJPY
|136
|WS30
|49
|SP500
|99
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|90
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|27K
|NDX
|42K
|EURUSD
|-15K
|GBPJPY
|18K
|WS30
|5.4K
|SP500
|11K
|AUDUSD
|1.4K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|9.7K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|519
|NZDCAD
|425
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +577.04 GBP
Pior negociação: -257 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +324.14 GBP
Máxima perda consecutiva: -87.63 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.32 × 3609
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.96 × 169
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 397
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.58 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
19 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Empresa por trás da estratégia - Helios Capital Partners
Estratégia Algorítmica Multi-Ativos - 100% automatizada
Extensos testes de back-to-ward e otimizações gerando Alfa.
Múltiplas Sequências - máximo de 10 operações por sequência.
Duas estratégias principais operando em 9 ativos (Índices, Metais, Câmbio)
Estratégia de momentum de tendência de alta
Estratégia de pullback de tendência de alta
Delay Máximo - <10%
2024 - A Helios entregou um ROI de 115%
2025 - 6 meses de testes, engenharia e desenvolvimento, consolidando o sucesso de 2024. Lançamento de estratégias atualizadas em agosto.
Resultados disponíveis aqui:
Ambos os fundos convergem para os sinais fornecidos aqui
4º trimestre de 2025 - +30% de ROI
Sem comentários