İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
70 (72.91%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (27.08%)
En iyi işlem:
18.66 USD
En kötü işlem:
-20.22 USD
Brüt kâr:
246.73 USD (21 270 pips)
Brüt zarar:
-131.69 USD (12 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (19.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.16 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
66 (68.75%)
Satış işlemleri:
30 (31.25%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
3.52 USD
Ortalama zarar:
-5.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-53.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.35 USD (4)
Aylık büyüme:
14.78%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
53.35 USD (6.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.66 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +19.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
5+ years proven gold trading system.
Profit 20%-50% +++ / per month.
XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.
