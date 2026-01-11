СигналыРазделы
Hoang Vinh Vo

SafeWave Gold V1

Hoang Vinh Vo
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
70 (72.91%)
Убыточных трейдов:
26 (27.08%)
Лучший трейд:
18.66 USD
Худший трейд:
-20.22 USD
Общая прибыль:
246.73 USD (21 270 pips)
Общий убыток:
-131.69 USD (12 733 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.16 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
66 (68.75%)
Коротких трейдов:
30 (31.25%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-5.07 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-53.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.35 USD (4)
Прирост в месяц:
14.78%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
53.35 USD (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 115
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.66 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +19.57 USD
Макс. убыток в серии: -53.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

5+ years proven gold trading system.

Profit  20%-50% +++ / per month.

XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.

2026.01.11 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
