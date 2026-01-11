- Прирост
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
70 (72.91%)
Убыточных трейдов:
26 (27.08%)
Лучший трейд:
18.66 USD
Худший трейд:
-20.22 USD
Общая прибыль:
246.73 USD (21 270 pips)
Общий убыток:
-131.69 USD (12 733 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.16 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
66 (68.75%)
Коротких трейдов:
30 (31.25%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
3.52 USD
Средний убыток:
-5.07 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-53.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.35 USD (4)
Прирост в месяц:
14.78%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
53.35 USD (6.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
5+ years proven gold trading system.
Profit 20%-50% +++ / per month.
XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.
Нет отзывов