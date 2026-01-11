- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
96
利益トレード:
70 (72.91%)
損失トレード:
26 (27.08%)
ベストトレード:
18.66 USD
最悪のトレード:
-20.22 USD
総利益:
246.73 USD (21 270 pips)
総損失:
-131.69 USD (12 733 pips)
最大連続の勝ち:
9 (19.57 USD)
最大連続利益:
36.16 USD (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
96
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
2.16
長いトレード:
66 (68.75%)
短いトレード:
30 (31.25%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
1.20 USD
平均利益:
3.52 USD
平均損失:
-5.07 USD
最大連続の負け:
4 (-53.35 USD)
最大連続損失:
-53.35 USD (4)
月間成長:
14.78%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
53.35 USD (6.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
5+ years proven gold trading system.
Profit 20%-50% +++ / per month.
XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.
