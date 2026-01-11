시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / SafeWave Gold V1
Hoang Vinh Vo

SafeWave Gold V1

Hoang Vinh Vo
0 리뷰
1
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
96
이익 거래:
70 (72.91%)
손실 거래:
26 (27.08%)
최고의 거래:
18.66 USD
최악의 거래:
-20.22 USD
총 수익:
246.73 USD (21 270 pips)
총 손실:
-131.69 USD (12 733 pips)
연속 최대 이익:
9 (19.57 USD)
연속 최대 이익:
36.16 USD (8)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
96
평균 유지 시간:
26 분
회복 요인:
2.16
롱(주식매수):
66 (68.75%)
숏(주식차입매도):
30 (31.25%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
1.20 USD
평균 이익:
3.52 USD
평균 손실:
-5.07 USD
연속 최대 손실:
4 (-53.35 USD)
연속 최대 손실:
-53.35 USD (4)
월별 성장률:
14.78%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
53.35 USD (6.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 115
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18.66 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +19.57 USD
연속 최대 손실: -53.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

5+ years proven gold trading system.

Profit  20%-50% +++ / per month.

XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.

2026.01.11 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
