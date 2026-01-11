- 자본
- 축소
트레이드:
96
이익 거래:
70 (72.91%)
손실 거래:
26 (27.08%)
최고의 거래:
18.66 USD
최악의 거래:
-20.22 USD
총 수익:
246.73 USD (21 270 pips)
총 손실:
-131.69 USD (12 733 pips)
연속 최대 이익:
9 (19.57 USD)
연속 최대 이익:
36.16 USD (8)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
96
평균 유지 시간:
26 분
회복 요인:
2.16
롱(주식매수):
66 (68.75%)
숏(주식차입매도):
30 (31.25%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
1.20 USD
평균 이익:
3.52 USD
평균 손실:
-5.07 USD
연속 최대 손실:
4 (-53.35 USD)
연속 최대 손실:
-53.35 USD (4)
월별 성장률:
14.78%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
53.35 USD (6.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.66 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +19.57 USD
연속 최대 손실: -53.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
5+ years proven gold trading system.
Profit 20%-50% +++ / per month.
XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.
리뷰 없음