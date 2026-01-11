- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
96
盈利交易:
70 (72.91%)
亏损交易:
26 (27.08%)
最好交易:
18.66 USD
最差交易:
-20.22 USD
毛利:
246.73 USD (21 270 pips)
毛利亏损:
-131.69 USD (12 733 pips)
最大连续赢利:
9 (19.57 USD)
最大连续盈利:
36.16 USD (8)
夏普比率:
0.21
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
96
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
2.16
长期交易:
66 (68.75%)
短期交易:
30 (31.25%)
利润因子:
1.87
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
3.52 USD
平均损失:
-5.07 USD
最大连续失误:
4 (-53.35 USD)
最大连续亏损:
-53.35 USD (4)
每月增长:
14.78%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
53.35 USD (6.17%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.66 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +19.57 USD
最大连续亏损: -53.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
5+ years proven gold trading system.
Profit 20%-50% +++ / per month.
XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.
