信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SafeWave Gold V1
Hoang Vinh Vo

SafeWave Gold V1

Hoang Vinh Vo
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 15
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
96
盈利交易:
70 (72.91%)
亏损交易:
26 (27.08%)
最好交易:
18.66 USD
最差交易:
-20.22 USD
毛利:
246.73 USD (21 270 pips)
毛利亏损:
-131.69 USD (12 733 pips)
最大连续赢利:
9 (19.57 USD)
最大连续盈利:
36.16 USD (8)
夏普比率:
0.21
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
96
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
2.16
长期交易:
66 (68.75%)
短期交易:
30 (31.25%)
利润因子:
1.87
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
3.52 USD
平均损失:
-5.07 USD
最大连续失误:
4 (-53.35 USD)
最大连续亏损:
-53.35 USD (4)
每月增长:
14.78%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
53.35 USD (6.17%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 115
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.66 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +19.57 USD
最大连续亏损: -53.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

5+ years proven gold trading system.

Profit  20%-50% +++ / per month.

XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.

没有评论
2026.01.11 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册