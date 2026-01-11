SeñalesSecciones
Hoang Vinh Vo

SafeWave Gold V1

Hoang Vinh Vo
1 semana
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
96
Transacciones Rentables:
70 (72.91%)
Transacciones Irrentables:
26 (27.08%)
Mejor transacción:
18.66 USD
Peor transacción:
-20.22 USD
Beneficio Bruto:
246.73 USD (21 270 pips)
Pérdidas Brutas:
-131.69 USD (12 733 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (19.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.16 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
96
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
2.16
Transacciones Largas:
66 (68.75%)
Transacciones Cortas:
30 (31.25%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
1.20 USD
Beneficio medio:
3.52 USD
Pérdidas medias:
-5.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-53.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.35 USD (4)
Crecimiento al mes:
14.78%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
53.35 USD (6.17%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 115
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 8.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

5+ years proven gold trading system.

Profit  20%-50% +++ / per month.

XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.

No hay comentarios
2026.01.11 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
