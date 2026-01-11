- Incremento
Total de Trades:
96
Transacciones Rentables:
70 (72.91%)
Transacciones Irrentables:
26 (27.08%)
Mejor transacción:
18.66 USD
Peor transacción:
-20.22 USD
Beneficio Bruto:
246.73 USD (21 270 pips)
Pérdidas Brutas:
-131.69 USD (12 733 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (19.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.16 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
96
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
2.16
Transacciones Largas:
66 (68.75%)
Transacciones Cortas:
30 (31.25%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
1.20 USD
Beneficio medio:
3.52 USD
Pérdidas medias:
-5.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-53.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.35 USD (4)
Crecimiento al mes:
14.78%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
53.35 USD (6.17%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +18.66 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +19.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
5+ years proven gold trading system.
Profit 20%-50% +++ / per month.
XAUUSD trend-based, controlled drawdown, long-term consistency.
